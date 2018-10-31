З'явилось відео трагедії вертольота з власником "Лестера"
На ньому помітно, що за декілька секунд після злету вертоліт почав різко крутитись навколо своєї осі, після чого і впав.
До слова, трагедія могла мати значно гірші наслідки, адже пілот гелікоптера перед падінням зумів відвести його від людного місця, що дозволило уникнути чисельних жертв.
Нагадаємо, вертоліт 60-річного тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабхі розбився на паркуванні стадіону "Кінг Пауер", що належить ФК "Лестер". За попередньою інформацією, в вертольота відмовив хвостовий гвинт, в результаті чого машина почала обертатися навколо своєї осі і впала на парковку.
Шрівадданапрабха - власник магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. Він займає п'яте місце в тайському списку мільярдерів за версією Forbes.
Уродженець Бангкока Шрівадданапрабха викупив клуб "Лестер Сіті" влітку 2010 року за 39 млн фунтів. При ньому клуб піднявся в прем'єр-лігу і в 2016 році виграв її.
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