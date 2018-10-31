З'явилось відео трагедії вертольота з власником "Лестера"

За декілька секунд після злету вертоліт почав різко крутитись навколо своєї осі, після чого і впав

У мережі з'явилось відео аварії гелікоптера, на борту якого перебував власник Лестера Вішай Шрівадданапрабха. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб.

На ньому помітно, що за декілька секунд після злету вертоліт почав різко крутитись навколо своєї осі, після чого і впав.

До слова, трагедія могла мати значно гірші наслідки, адже пілот гелікоптера перед падінням зумів відвести його від людного місця, що дозволило уникнути чисельних жертв.

Нагадаємо, вертоліт 60-річного тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабхі розбився на паркуванні стадіону "Кінг Пауер", що належить ФК "Лестер". За попередньою інформацією, в вертольота відмовив хвостовий гвинт, в результаті чого машина почала обертатися навколо своєї осі і впала на парковку.

Шрівадданапрабха - власник магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. Він займає п'яте місце в тайському списку мільярдерів за версією Forbes.

Уродженець Бангкока Шрівадданапрабха викупив клуб "Лестер Сіті" влітку 2010 року за 39 млн фунтів. При ньому клуб піднявся в прем'єр-лігу і в 2016 році виграв її.