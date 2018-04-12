З'явилося рішення Високого суду Лондона у справі "ПриватБанку" проти Коломойського, - ДОКУМЕНТ

Позов банку стосувався шахрайських дій з кредитами на суму 1,9 млрд доларів, але суддя вирішив, що банк має достатню для судового розгляду справу на суму лише 515 млн доларів США

Суддя Фанкорт, який 23 листопада визнав відсутність юрисдикції Високого суду Лондона у справі "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського, офіційно виніс своє рішення.

Прес-служба "ПриватБанку" заявила, що судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і шести пов'язаних з ними компаній на суму 2,6 млрд доларів залишається чинним. Відповідачам заборонено відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду.

У рішенні йдеться, що надані банком докази вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах шляхом реалізації складної штучної схеми із залученням великої кількості кредитів і авансових платежів за договорами постачання, виконувати які ніхто не збирався. (Пункти 25-26).

У той же час суддя не висловив остаточних висновків про шахрайство.

Оновлення. Водночас, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

"Високий суд Лондона повністю відхилив позов ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і наказав українському банку повністю відшкодувати понесені судові витрати двом своїм колишнім основним акціонерам", - йдеться у прес-релізі юридичної компанії Fieldfisher.

"Суд встановив, що Всесвітній арешт активів (" ВАА ") був виданий помилково, і що ПриватБанк навмисно сфабрикував позов таким чином, щоб у банку з'явилася можливість залучити пана Коломойського і пана Боголюбова до розгляду [параграф 100]. Суддя Фанкурт встановив також, що дії ПриватБанку були неприпустимими і представляли собою зловживання правами пана Коломойського і пана Боголюбова, згідно статті 6 Конвенції Лугано, про розгляд позовів за місцем реєстрації", - повідомляється в прес-релізі.

Відзначається, що суд зобов'язав "ПриватБанк" в повній мірі відшкодувати судові витрати Коломойського, включаючи проміжний платіж в розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Позов банку стосувався шахрайських дій з кредитами на суму 1,9 млрд доларів, але суддя вирішив, що банк має достатню для судового розгляду справу на суму лише 515 млн доларів США.

Захист Коломойського, зі свого боку, вказав на те, що суддя заявив про "серйозне нерозкриття і спотворення інформації" і назвав помилкою виданий рік тому всесвітній арешт активів.

Адвокати також заявили, що "ПриватБанк", за рішенням судді, повинен компенсувати судові витрати на суму 7,5 млн фунтів стерлінгів, з яких 4 млн фунтів повинні бути виплачені Коломойському протягом 28 днів.

Остаточне рішення щодо юрисдикції ухвалить Апеляційний суд Англії.