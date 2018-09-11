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З'явилося відео ДТП Лещенка: він порушив ПДР і спровокував аварію

Нардеп раптово зупинився на смузі для руху
З'явилося відео аварії з автомобілем народного депутата Сергія Лещенка.
З Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Інцидент знятий за допомогою відеореєстратора однієї з машин, яка проїжджала по дорозі, коли сталося ДТП, повідомляє "Страна".

За словами депутата, він стояв на узбіччі на аварійці, коли ззаду в нього врізався автомобіль DAF. Однак з відео видно, що на момент зіткнення Volkswagen нардепа щойно зупинився.

Видання припускає, що водій легковика не подивився в дзеркало заднього виду, адже загальмував просто перед вантажівкою, що їхала з великою швидкістю. Саме цей маневр міг стати причиною аварії.

Нагадаємо, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко у п'ятницю, 9 листопада, потрапив у ДТП під Києвом. Помічниця нардепа, з якою він разом їхав, у лікарні.

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09 11 2018 22:15
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