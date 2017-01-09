З'явилося відео нападу силовиків окупантів на український храм у Сімферополі

Директор Національного газетно-журнального видавництва Андрій Щекун опублікував відеозапис нападу російських силовиків на храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі.

Вранці 31 серпня російські силовики оточили головний храм Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.

Тоді архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент розповів, що співробітники російських спецслужб увірвалися до храму. Спецназ оточив територію по всьому периметру, зламавши двері приміщення на першому поверсі і двері вівтаря на другому. Священнослужитель заявив, що під час блокування храму силовики пошкодили йому руку. За словами архієпископа Климента свій прихід представник кримських "держустанов" мотивували рішенням суду про виселення організації.

В результаті пристави окупантів забрали хрест, церковне начиння, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, подаровані церкві, а також килими.

Після анексії в Криму, підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.