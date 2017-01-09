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З'явилося відео нападу силовиків окупантів на український храм у Сімферополі

Речовий доказ нападу окупаційних спецслужуб Російської Федерації на архієрея української церкви в Криму
Директор Національного газетно-журнального видавництва Андрій Щекун опублікував відеозапис нападу російських силовиків на храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі.
З Владика Климент біля захопленого в Криму храму. Фото: ua.krymr.com

Вранці 31 серпня російські силовики оточили головний храм Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.

Тоді архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент розповів, що співробітники російських спецслужб увірвалися до храму. Спецназ оточив територію по всьому периметру, зламавши двері приміщення на першому поверсі і двері вівтаря на другому. Священнослужитель заявив, що під час блокування храму силовики пошкодили йому руку. За словами архієпископа Климента свій прихід представник кримських "держустанов" мотивували рішенням суду про виселення організації.

В результаті пристави окупантів забрали хрест, церковне начиння, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, подаровані церкві, а також килими.

Після анексії в Криму, підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

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01 09 2017 22:18
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