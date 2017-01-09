З'явилося відео нападу силовиків окупантів на український храм у Сімферополі
Вранці 31 серпня російські силовики оточили головний храм Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.
Тоді архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент розповів, що співробітники російських спецслужб увірвалися до храму. Спецназ оточив територію по всьому периметру, зламавши двері приміщення на першому поверсі і двері вівтаря на другому. Священнослужитель заявив, що під час блокування храму силовики пошкодили йому руку. За словами архієпископа Климента свій прихід представник кримських "держустанов" мотивували рішенням суду про виселення організації.
В результаті пристави окупантів забрали хрест, церковне начиння, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, подаровані церкві, а також килими.
Після анексії в Криму, підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.
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