НОВИНИУ мережі з'явилося відео вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З’явилося відео вбивства Дениса Вороненкова, - ВІДЕО (+18)
Поранений охоронець політика встиг зробити декілька пострілів у нападника.
Фото: соцмережі
На відео видно, що вбивця підійшов до Вороненкова ззаду, вистрілив впритул, поранив охоронця, після чого зробив ще декілька пострілів по колишньому депутату.
У цей час охоронець, який упав на землю, вихопив пістолет і, лежачи на землі, відкрив вогонь по вбивці.
Відзначимо, що відео оприлюднило агентство РБК-Україна.
Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 03 2017 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків