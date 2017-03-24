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З’явилося відео вбивства Дениса Вороненкова, - ВІДЕО (+18)

Поранений охоронець політика встиг зробити декілька пострілів у нападника.
У мережі з'явилося відео вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.
З’явилося відео вбивства Дениса Вороненкова, - ВІДЕО (+18) Фото: соцмережі

На відео видно, що вбивця підійшов до Вороненкова ззаду, вистрілив впритул, поранив охоронця, після чого зробив ще декілька пострілів по колишньому депутату.

У цей час охоронець, який упав на землю, вихопив пістолет і, лежачи на землі, відкрив вогонь по вбивці.

Відзначимо, що відео оприлюднило агентство РБК-Україна.

Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

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24 03 2017 16:10
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