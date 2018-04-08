З'явилося відео з місця аварії Мі-8 в Росії та версія катастрофи

Аварію вертольота Мі-8 в Красноярському краї спровокувало зіткнення з іншим вертольотом, який злітав з того ж майданчика.

Про це пише російський "Интерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці НС.

"Попередньо, вертоліт з пасажирами злітав слідом за вертольотом, який перевозив на лебідці металоконструкцію і лопатями зачепив зовнішній вантаж першого вертольота", - повідомило джерело.

Екіпаж другого вертольота був змушений скинути вантаж на землю, щоб не зазнати аварії, люди на його борту не постраждали.

У соцмережах опубліковано відео з місця аварії вертольота Мі-8 у Красноярському краї. На ньому видно уламки вертольота. Голос за кадром говорить, що на борту перебували 15 пасажирів і троє членів екіпажу.

Разом з тим авіакомпанія "Ютейр" повідомила, що погодні умови для зльоту вертольота Мі-8АМТ RA-25640, що розбився, були простими.

"За попередньою інформацією, сталося зіткнення лопатей вертольота з вантажем на зовнішній підвісці вертольота Мі-8АМТ, RA-22427, який злетів раніше. У результаті аварії Мі-8 усі загинули", - заявили у прес-службі компанії.

Також повідомляється, що командир вертольота RA-25640 1985 року народження, закінчив Омське льотне училище, налітав 5990 льотних годин, з яких 2300 годин в якості командира повітряного судна. Вертоліт був випущений в 2010 році Улан-Уденським авіаційним заводом.

Джерело в оперативному штабі на місці НС повідомило, що на місці катастрофи Мі-8 знайдено "чорні ящики", проте встановити причини катастрофи вони навряд чи допоможуть.

Як повідомляв iPress.ua, у Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.