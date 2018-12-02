З'явилося відео затримання Саакашвілі
На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу, пише "Українська правда".
Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.
Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.
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