З'явилося відео затримання Саакашвілі

Чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану

У мережі з’явилося відео із затриманням лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.

На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу, пише "Українська правда".

Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.

Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.