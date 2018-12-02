Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З'явилося відео затримання Саакашвілі

Чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану
У мережі з’явилося відео із затриманням лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.
З printscreen

На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу, пише "Українська правда".

Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.

Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2018 23:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.