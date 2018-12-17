З'явилися фото з місця аварії Су-27 у Житомирській області

Авіаційне видання Scramble Magazine (Нідерланди) опублікувало фото з місця аварії винищувача Су-27 у Житомирській області, внаслідок якої загинув військовий льотчик першого класу, майор Олександр Фоменко.

Відповідні знімки було оприлюднено на сторінці видання у Facebook.

"Scramble було надано фотографії катастрофи літака Су-27 в Україні, внаслідок якої загинув пілот. На знімку Су-27, бортовий номер 55, серійний номер 36911021308 з 831-ї гвардійської тактичної авіаційної бригади, розташований на полях неподалік Озерного аеродрому (Україна)", - йдеться в публікації.

При цьому видання не уточнює, ким було надано ці знімки.