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З'явилися фото з місця аварії Су-27 у Житомирській області

Знімки опублікувало нідерландське авіаційне видання Scramble Magazine
Авіаційне видання Scramble Magazine (Нідерланди) опублікувало фото з місця аварії винищувача Су-27 у Житомирській області, внаслідок якої загинув військовий льотчик першого класу, майор Олександр Фоменко.
З Фото: Scramble Magazine

Відповідні знімки було оприлюднено на сторінці видання у Facebook.

"Scramble було надано фотографії катастрофи літака Су-27 в Україні, внаслідок якої загинув пілот. На знімку Су-27, бортовий номер 55, серійний номер 36911021308 з 831-ї гвардійської тактичної авіаційної бригади, розташований на полях неподалік Озерного аеродрому (Україна)", - йдеться в публікації.

При цьому видання не уточнює, ким було надано ці знімки.

Нагадаємо, на Житомирщині в суботу, 15 грудня, розбився винищувач Су-27. Катастрофа сталася близько 15 години у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку.

Унаслідок авіакатастрофи з літаком Су-27 на Житомирщині загинув майор, начальник повітряно-вогневої й тактичної підготовки бригади тактичної авіації командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ Олександр Фоменко.

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17 12 2018 10:56
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