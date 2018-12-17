З'явилися фото з місця аварії Су-27 у Житомирській області
Відповідні знімки було оприлюднено на сторінці видання у Facebook.
"Scramble було надано фотографії катастрофи літака Су-27 в Україні, внаслідок якої загинув пілот. На знімку Су-27, бортовий номер 55, серійний номер 36911021308 з 831-ї гвардійської тактичної авіаційної бригади, розташований на полях неподалік Озерного аеродрому (Україна)", - йдеться в публікації.
При цьому видання не уточнює, ким було надано ці знімки.
Нагадаємо, на Житомирщині в суботу, 15 грудня, розбився винищувач Су-27. Катастрофа сталася близько 15 години у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку.
Унаслідок авіакатастрофи з літаком Су-27 на Житомирщині загинув майор, начальник повітряно-вогневої й тактичної підготовки бригади тактичної авіації командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ Олександр Фоменко.
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