З'явився другий аудіозапис від Онищенка, на якому буцімто голос Мартиненка
Запис опубліковано у виданні "Страна". За твердженням Онищенка, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом Порошенком.
Як пише видання, Онищенко нібито записав Мартиненка на кулькову ручку.
На записі, людина з голосом, схожим на голос Мартиненка, нібито пропонує Онищенку умовну угоду, яка передбачає декілька етапів. Перший - суд виносить рішення про повернення депутатської недоторканності. Другий етап - генеральний прокурор Юрій Луценко і суди випускають людей Онищенка, які зараз перебувають під вартою, а також знімаються всі обвинувачення з його матері.
За це Онищенко сплачує штраф до держбюджету в розмірі 400-500 млн грн, але при цьому частину грошей допомагає сплатити олігарх Рінат Ахметов. За це Онищенко готовий переписати на нього частину свого бізнесу, йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, Онищенко заявив, що заплатив Порошенкові через Давида Жванію 6 млн доларів за реєстрацію Центрвиборчкомом і допуск до виборів.
У зв’язку з цим 15 грудня депутат Купрій подав заяву про скоєний злочин до НАБУ. Проте детективи агенства, прийнявши заяву, не внесли відповідні відомості до ЄРДР.
Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".
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