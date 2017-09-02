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З'явився другий аудіозапис від Онищенка, на якому буцімто голос Мартиненка

На записі людина, зі схожим на Мартиненка голосом, пропонує Онищенку угоду, яка передбачає повернення депутату недоторканості
Нардеп Олександр Онищенко через ЗМІ оприлюднив другу частину своїх записів. Він стверджує, що на них - Микола Мартиненко.
З Фото:112.ua

Запис опубліковано у виданні "Страна". За твердженням Онищенка, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом Порошенком.

Як пише видання, Онищенко нібито записав Мартиненка на кулькову ручку.

На записі, людина з голосом, схожим на голос Мартиненка, нібито пропонує Онищенку умовну угоду, яка передбачає декілька етапів. Перший - суд виносить рішення про повернення депутатської недоторканності. Другий етап - генеральний прокурор Юрій Луценко і суди випускають людей Онищенка, які зараз перебувають під вартою, а також знімаються всі обвинувачення з його матері.

За це Онищенко сплачує штраф до держбюджету в розмірі 400-500 млн грн, але при цьому частину грошей допомагає сплатити олігарх Рінат Ахметов. За це Онищенко готовий переписати на нього частину свого бізнесу, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Онищенко заявив, що заплатив Порошенкові через Давида Жванію 6 млн доларів за реєстрацію Центрвиборчкомом і допуск до виборів.

У зв’язку з цим 15 грудня депутат Купрій подав заяву про скоєний злочин до НАБУ. Проте детективи агенства, прийнявши заяву, не внесли відповідні відомості до ЄРДР.

Варто відзначити, що в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко стверджує, що перевірка його звинувачень на адресу президента Петра Порошенка на детекторі брехні підтвердила їхню правдивість.
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09 02 2017 18:22
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