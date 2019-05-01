З'явився текст томосу про автокефалію Православної церкви України
Документ обґрунтовує надання томосу Українській православній церкві, зазначивши, що якщо Україна отримала свою політичну незалежність, а її церковні та державні керівники вже майже 30-ть років "палко просять" про церковне самоврядування, то Вселенський патріархат визначає та проголошує - щоб уся православна церква в межах України існувала канонічно автокефально, незалежно та самоврядно на чолі з предстоятелем Блаженнішим Митрополитом Київським і Всієї України, повідомляє Hromadske.
Фото: twitter.com/andrii_sybiha
Фото: twitter.com/andrii_sybiha
Фото: twitter.com/andrii_sybiha
"Таким чином вирішене і розсуджене і в радості сповіщене вам від Шанованого центру православ'я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний томос, написаний і підписаний в кодексі Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точній та ідентичній копії Блашеннішому предстоятелю Свяшої Церкви України, кір Єпіфанію і його Високоповажності президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення", - йдеться у тексті томосу.
Також документ визначає Православну церкву України "духовною донькою" Вселенського патріархату, який, своєю чергою, закликає всі світові православні церкви визнати українську автокефалію.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Томос вказує, що юрисдикція ПЦУ обмежується територією держави Україна - відтак церква не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами України. А вже існуючі парафії відтепер підкоряються Вселенському патріархату.
Документ також чітко вказує, що ПЦУ визнає головою Вселенський патріархат.
Томос зобов'язує Українську православну церкву брати участь у міжправославних нарадах.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.
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