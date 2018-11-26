З’явився текст указу Порошенка про воєнний стан, - документ Рішення РНБО містить 12 пунктів з них останній – Таємно

Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Фото: president.gov.ua

Тепер на засіданні Верховної Ради 26 листопада він повинен бути затверджений народними депутатами. Про це інформує сайт глави держави. Водночас на сайті парламенту зареєстровано внесений главою держави проект закону про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Його тексту на сайті Ради ще не має.

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