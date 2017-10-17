Захоплення вертолітного майданчика веде до отаманщини, - Порошенко

Президент зазначив, що силове вирішення конфліктів веде лише до хаосу

Президент Петро Порошенко називає абсолютно неприйнятим захоплення вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

"Прикладом стукання у відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його у державну власність, коли він за рішенням прокуратури вже у державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду", - сказав Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

Він додав, що силове вирішення конфліктів веде лише до хаосу.

"Будь-які інші форми (вирішення проблем – ред.) ведуть до отаманщини і хаосу, і є абсолютно неприйнятними", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 28 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га. "Амадеус Ко" виступало замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича.

28 лютого 2017 Верховний Суд України задовольнив заяву ГПУ та скасував незаконні судові рішення, якими з держбюджету України було безпідставно стягнуто на користь ТОВ "Амадеус Ко" понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званого "Вертолітного майданчика Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".

Вчора, 16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві під свій контроль.

