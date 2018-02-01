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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
02 01 2018 17:58

2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО

Найвищими стали 599-метровий Фінансовий центр Пінг і 555-метрова Світова вежа Lotte
У 2017 році у світі було побудовано 144 хмарочоса висотою понад 200 метрів.
2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО Фото: EPA

У 2017 році було завершено будівництво 144 хмарочосів висотою понад 200 м. Як повідомляє Designtalk, про це свідчать дані щорічного веб-звіту Ради з висотних будівель і житлової середовищі (CTBUH).

Хмарочоси з'явилися в 69 містах 23 країн, що значно більше, ніж в 2016 році (54 міста і 18 країн).

Найвища в Південній Кореї і п'ята найвища в світі, ця вежа має ряд рекордних особливостей, зокрема - найвищий у світі скляний оглядовий майданчик, найвищий басейн і найшвидший в світі ліфт.

З висотою 599 м, Ping An Finance Center займає четверту сходинку в списку найвищих будівель світу.

Його фасад зроблений з 1700 т нержавіючої сталі, завдяки чому вежа надзвичайно стійка до корозії.

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