2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
У 2017 році було завершено будівництво 144 хмарочосів висотою понад 200 м. Як повідомляє Designtalk, про це свідчать дані щорічного веб-звіту Ради з висотних будівель і житлової середовищі (CTBUH).
Хмарочоси з'явилися в 69 містах 23 країн, що значно більше, ніж в 2016 році (54 міста і 18 країн).
Найвища в Південній Кореї і п'ята найвища в світі, ця вежа має ряд рекордних особливостей, зокрема - найвищий у світі скляний оглядовий майданчик, найвищий басейн і найшвидший в світі ліфт.
З висотою 599 м, Ping An Finance Center займає четверту сходинку в списку найвищих будівель світу.
Його фасад зроблений з 1700 т нержавіючої сталі, завдяки чому вежа надзвичайно стійка до корозії.
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