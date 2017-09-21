ПОЛІТИКА ФОТОДесятки тисяч жителів Каталонії взяли участь в акціях протесту після арешту 14 високопоставлених чиновників і обшуків у міністрів регіону за звинуваченням в організації референдуму про незалежність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 09 2017 13:17
Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Протестувальники вигукували: "Ми будемо голосувати!", "Вулиці - наші!", а також закликали вивести з Каталонії "іспанські окупаційні війська"
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Тисячі каталонців вийшли на акції протесту у Барселоні, - ВІДЕО
- Іспанія закликає каталонського президента піти у відставку
- Іспанська влада фактично призупинила автономію Каталонії
- Іспанські поліцейські провели серію обшуків у зв'язку з референдумом в Каталонії
- В Одесі протестувальники пробиваються до міськради
- 100 тис. євро в каналізацію Женеви змили дві жінки з Іспанії
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
No articles