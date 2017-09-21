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ПОЛІТИКА ФОТО
21 09 2017 13:17

Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Протестувальники вигукували: "Ми будемо голосувати!", "Вулиці - наші!", а також закликали вивести з Каталонії "іспанські окупаційні війська"
Десятки тисяч жителів Каталонії взяли участь в акціях протесту після арешту 14 високопоставлених чиновників і обшуків у міністрів регіону за звинуваченням в організації референдуму про незалежність.
Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters


Фото: Reuters

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.

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