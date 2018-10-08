"Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм

Сергій Згурець, керівник компанії Defense Express, що є партнером концерну "Укроборонпром", опублікував перші фото нової української самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Згодом фото САУ у боєготовому вигляді оприлюднив радник міністра оборни Юрій Бірюков.

Нова важка САУ вперше для української артилерії матиме "натівський калібр" 155-мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ

З опублікованих фото видно, що українські розробники зупинилися на колісному варіанті.



Фото: Сергій Згурець

Коментатори відзначають, що гусеничні САУ мають більшу прохідність, однак колісні можуть швидше передислоковуватися з місця на місце, що підвищує ефективність та безпеку розрахунків.

Згодом, радник міністра оборони Юрій Бірюков та "Український мілітарний портал" опублікували інші фотографії "Богдани", зокрема у боєготовому вигляді.

Пан Бірюков також відзначив, що ствол у "Богдани" - українського виробництва.



Фото: Юрій Бірюков

Відповідно до фото, нова самохідна артилерійська установка має спарену броньвану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини.



Фото: Юрій Бірюков

"З останніх опублікованих знімках 155-мм самохідна артилерійська установка має автоматизовану систему наведення та систему заряджання боєприпасів", - пишуть на "Українському мілітарному порталі.

"Також на ній помічено контейнери, що здатні вмістити від 20 снарядів", - додають там.

"Як видно зі знімка, вона виконана на колісному шасі 6х6 КрАЗ", - відзначає "Український мілітарний портал".



Фото: mil.in.ua

Там нагадують, що "раніше вже на шасі цього автомобіля був інший вітчизняний проект для 152-мм гармати".

Зокрема відомо, що на базі "Кразу" свого часу розробляли 152-мм САУ "Мста-К".

А військовий оглядач Кирило Данильченко написав у Facebook: "Спочатку подумав, що це "Кріль" польський. Але люди кажуть, що "Богдана" - це мікс Чехії, Польщі, України та напрацювань СРСР".

"Добре, що не гусенична - серію в масі б не потягнули, як поляки мучаться з "Крабом". Тут є шанс на терапевтичну кількість", - додав він.



Фото: hsw.pl

"Криль" (Kryl) - нова польська САУ на шестиколісній основі. Вважається однією з найбільш перспективних розробок польського оборонпрому та компанії Huta Stalowa Wolya.

Згаданий "Краб" (Krab) - польська гусенична 155-мм гаубиця.

Восени минулого року вона стала однією з "зірок" на виставці озброєнь в Києві. І вже тоді говорили про те, що поляки ведуть переговори про те, щоб українська армія брала їх на озброєння замість старих 152-мм "самоходок".

Тепер зрозуміло, що "Богдана" не стане варіантом поєднання її бойового модуля з основою від українських танків.



Фото: hsw.pl

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов відзначає, що від гусеничного варіанту 155-мм САУ український оборонпром не повністю не відмовився - він може з'явитися пізніше і, ймовірно, матиме іншу назву.



Фото: KONSTRUKTA-Defence

Також раніше "Богдану" пов'язували з чехословацькою 152-мм САУ Dana (військові експерти, зокрема Михайло Жирохов, припускали, що саме цим можна пояснити назву нової української гаубиці, що звучить подібно до "Дани") та пізнішої моделі словацької 155-мм САУ Zuzana на колісній основі (у словаків це восьмиколісна вантажівка Tatra).

"Богдану" мають презентувати під час параду до Дня незалежності 24 серпня у Києві.

Раніше міністр оборони Степан Полторак розповідав, що наразі тривають фінальні випробування "Богдани", результат яких він мав прийняти 10 серпня.

Нагадаємо, що цього року в параді на День незалежності візьмуть участь понад 200 одиниць військової техніки.