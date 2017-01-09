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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
01 09 2017 12:30

"Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ

На фото видно, що парк був повністю завалений сміттям і порожніми пляшками
У соцмережах з’явились фото наслідків святкування посвяти в студенти у парку КПІ у Києві.
"Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: Дмитрий Крештофов

Знімки у себе в Facebook опублікував патрульний поліцейський Дмитро Крештофов.

"Кілька швидких для особливо сп'янілих, кілька патрулів для заяв про поцуплені айфони, а ще купа сміття, порожніх пляшок від алкоголю і катання на вкрадених з супермаркету візках. І це так святкували не десяток студентів...На момент приїзду поліції таких студентів було кілька сотень", - зазначив він.


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook


Фото: Дмитро Крештофов / Facebook

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.

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