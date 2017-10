ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?

Офіційна церемонія відкриття цьогорічної ІТ Arena здивувала усіх присутніх, адже відбулась без традиційних ведучих. Відкривали конференцію – технології, жіноче комп’ютеризоване зображення та синтезований голос, названий Аріною, на честь конференції. На відкритті з надихаючими доповідями виступили організатори події – Степан Веселовський, СЕО, Lviv IT Cluster; Андрій Павлів, Supervisory Board Chairman, Lviv IT Cluster, CEO & Co-Founder, N-iX; Руслан Захарченко, СЕО, Eleks, представники Lviv IT School та Startup Depot. А також представники партнерів та спонсорів ІТ Arena.

Після офіційної церемонії відкриття розпочався справжній марафон – доповіді спікерів паралельно на трьох стрімах business, technology та product. Стрім technology розпочав keynote спікер Martin Wolley, з компанії Bluetooth SIG, стрім business розпочався з доповіді Kerry Hallard з Global Sourcing Association, присвяченій особливостям аутсорсингу та ведення такого виду бізнесу; а стрім product розпочав Martin Eriksson з Mind the Product з лайфхаками та порадами як побудувати успішну команду для створення продукту.

"Щороку ІТ Арена якісно змінюється, росте команда організаторів та однодумців, більшає людей, які їдуть на конференцію з інших міст України та закордону. Цього року в нас були фантастичні спікери, більше 90 осіб, кожен з яких – експерт в своїй галузі. Я дуже радий що вони виступили саме тут, у Львові, на ІТ Арені. Ця подія є впізнаваною, особливою і вона дуже личить нашому місту, яке стає центром технологій та ІТ- індустрії і має на майбутнє багатообіцяючі плани", - розповідає Степан Веселовський, СЕО, Lviv IT Cluster.

О 15-й годині розпочалися пітчі більше 30 стартапів, які подалися на конкурс Startup Competition заздалегідь. Після презентацій та запитань від членів журі, до фіналу конкурсу журі відібрало кращих 10 стартапів, серед яких Senstone, GameTree, Bright Advise, BotMakers, EVE.Calls, AxDraft, CertChain, IRAengine, Docsify. Стартапи отримали змогу презентувати свої ідеї наступного дня конференції на головній сцені IT Arena.

Серед спікерів, які виступили протягом першого дня IT Arena - Julien Simon (Amazon Web Services), Andrey Karol (Cardiolyse), Jonathan Vella (Hotjar), Eugene Borukhovich (Bayer), Patrick Newberry (GlobalLogic) та інші.

"Є кілька фактів, які стають ще більш очевидними після цьогорічної ІТ Арени: Львів розвивається як ІТ центр і з такою подією як ІТ Аrena місто ще більше затверджує свою лідируючу позицію не лише в Україні, але і в Східній Європі. – Розповідає Андрій Павлів, Supervisory Board Chairman, Lviv IT Cluster, CEO & Co-Founder, N-iX. Спікери, тренди та теми, які ми обговорювали, сама аудиторія - рівень цього року значно виріс. Так само як і кількість ІТ спеціалістів у Львові – ми майже перетинаємо цифру 20 000. Всі ці люди змінюють наше місто та країну. Україна стає більш привабливою для інвестицій, партнерства, життя. На мою думку, Lviv IT Cluster, грає провідну роль в розвитку індустрії і я також пишаюсь тим, що компанія N-iX як співзасновник та один з організаторів ІТ Arena, зробила свій внесок в цей успіх".

Завершився перший день конференції IT Arena подією Tech Lounge, в нещодавно відкритому Центрі ім. А. Шептицького (УКУ), де всі спікери та організатори конференції мали нагоду поспілкуватися та ближче познайомитися між собою.

"Big Data допомагає краще зрозуміти аудиторію. Правильні меседжі справді можуть змінити поведінку людей".

Другий день IT Arena розпочався з доповіді keynote спікера, якого всі дуже чекали і заради якого на конференцію приїхали учасники з інших українських міст та країн - Александра Нікса, СЕО, Cambridge Analytica. Він познайомив присутніх з Big Data підходом до виборчих та рекламних кампаній. Приклад Cambridge Analytica показує, що технології та науковий підхід вже впливають на кожного з нас, адже, за словами Александра Нікса, багато даних дозволяють краще зрозуміти окремі групи осіб та конкретну людину, а відтак, вгадати її наступний крок. Біхевіористика, Big Data та таргетинг – рецепт успіху Cambridge Analytica.

Business стрім продовжив Майк Бутчер, editor-at-large найвідомішого технологічного видання TechCrunch з доповіддю, в якій розповів про Штучний Інтелект і як він вже змінює наше життя, побут та простір, в якому ми живемо.

Після нього свою надихаючу промову та історію успіху розказав Ярослав Ажнюк, засновник найвідомішого українського стартапу Petсube.

На стрімі technology про віртуальну та додаткову реальність розповіла Rachel Sibley з компанії Leap Motion. Також своїм досвідом повним провалів та успіхів поділився Allan Grant, засновник рекрутингового агентства Hired.

"Для нас, як для співорганізаторів ІТ Арени, було приємністю приєднатися до лідируючих експертів технологічного світу з аудиторією більшою ніж 2000 відвідувачів. Ми віримо, що цьогорічна конференція стала корисною всім відвідувачам в отриманні практичних знань та дієвих інструментів, які вони пізніше застосовуватимуть у своїх реальних проектах", – коментує Руслан Захарченко, СЕО, Eleks.

На головній сцені конференції також відбулась церемонія інавгурації навчальних програм Львівсього Кластеру – IoT та Artificial Intelligence у Львівській Політехніці та Data Science&Іntelligent Systems в ЛНУ ім.І.Франка. Студенти мали нагоду послухати мотивуючу промову Rachel Sibley, в якій вона розповіла про ІТ індустрію та нелегкі виклики для ІТ спеціалістів.

Після інавгурації відбулися пітчі фіналістів Startup Competition, після чого на головній сцені оголосили переможців конкурсу стартапів. Серед переможців: The Best Pitch – IRAengine, стартап виграв запрошення на престижний конкурс стартапів Slush 100 Pitching Competition. The Best B2C стартап – Senstone, отримав запрошення на фінал конкурсу Seedstars Ukraine; The Best B2B стартап - Docsify, отримав запрошення на Bootstrap від The Next Web.

Завершився другий день IT Arena, неймовірним фестивалем електронної музики Futureland Festival, який відбувся на стадіоні просто неба. Окрім учасників конференції, фестиваль додатково відвідали більше 2 000 шанувальників електронної музики. На фестивалі в осінній холод публіку розігрівав гурт Cassius, справжні зірки електронної сцени Європи, а також українські музиканти Cape Cod, SE62, Pahatam.

Як встигнути все? 28 мітапів і 9 локацій третього дня

Третій день IT Arena здивував усіх, адже був неформатним для конференції. Протягом дня у 9ти різних локаціях історичної частини Львова відбулось 28 мітапів. Учасники мали нагоду зібратися у тісніших компаніях та обговорити окремі теми, а гості міста мали нагоду побачити історичний центр Львова та надзвичайно затишні львівські ресторани та кав’ярні.

Третій день мітапів також завершився вечіркою на площі Арсенальній з чудовою музикою та міцними напоями.

