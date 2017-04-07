Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК ФОТО
04 07 2017 19:08

Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ

На висоті понад півтори тисячі метрів вітер справді здіймає все догори
Михайло
Гема
Влітку не так складно знайти затишне та мальовниче місце. Особливо привабливі українські Карпати. Боржавський хребет, який розтягнувся на декілька кілометрів, так і кличе людей відірватися від буденної роботи.
Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Один із найпростіших шляхів до цього мальовничого хребта пролягає черех смт Воловець. Охочі побачити прекрасні пейзажі можуть подолати половину дороги з допомогою підйомника. Проте, щоб справді оцінити велич Бещад слід подолати усю дистанцію пішки.


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua


Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.