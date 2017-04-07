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Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ На висоті понад півтори тисячі метрів вітер справді здіймає все догори Михайло

Гема Влітку не так складно знайти затишне та мальовниче місце. Особливо привабливі українські Карпати. Боржавський хребет, який розтягнувся на декілька кілометрів, так і кличе людей відірватися від буденної роботи.

Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Один із найпростіших шляхів до цього мальовничого хребта пролягає черех смт Воловець. Охочі побачити прекрасні пейзажі можуть подолати половину дороги з допомогою підйомника. Проте, щоб справді оцінити велич Бещад слід подолати усю дистанцію пішки.

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Фото: Михайло Гема / iPress.ua

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