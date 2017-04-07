ВІДПОЧИНОК ФОТОВлітку не так складно знайти затишне та мальовниче місце. Особливо привабливі українські Карпати. Боржавський хребет, який розтягнувся на декілька кілометрів, так і кличе людей відірватися від буденної роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
04 07 2017 19:08
Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ
На висоті понад півтори тисячі метрів вітер справді здіймає все догори
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Один із найпростіших шляхів до цього мальовничого хребта пролягає черех смт Воловець. Охочі побачити прекрасні пейзажі можуть подолати половину дороги з допомогою підйомника. Проте, щоб справді оцінити велич Бещад слід подолати усю дистанцію пішки.
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
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