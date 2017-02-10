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02 10 2017 16:45
Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
Говерла, Піп-Іван, Дземброня - ні, іншим разом, спробуйте щось альтернативне
Фото: City resident: F R E E D O M
Останні теплі промінці і розкішні краєвиди – усе це в Карпатах. Говерла, Піп-Іван, Дземброня - ні, іншим разом, спробуйте щось альтернативне.
Фото: City resident: F R E E D O M
Там, де немає туристів. Там, де тільки природа і людина. Там, де Карпати зберігають чистоту своїх традицій і прадавню мудрість.
Відео: City resident: F R E E D O M
Фото: City resident: F R E E D O M
Гора Стримба – це осередок роботи вівчарів серед цнотливої природи. На висоті 1700 метрів: чисте гірське повітря, коні, які самі йдуть до рук, недоторканні ліси, і хмари, що окутують вершини. Вище – тільки небо.
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