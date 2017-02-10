Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК ФОТО
02 10 2017 16:45

Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО

Говерла, Піп-Іван, Дземброня - ні, іншим разом, спробуйте щось альтернативне
Літо вже позаду, а ви ще досі не встигли відпочити? Можна не летіти до Італії, Іспанії чи на якісь екзотичні острови.
Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО Фото: City resident: F R E E D O M

Останні теплі промінці і розкішні краєвиди – усе це в Карпатах. Говерла, Піп-Іван, Дземброня - ні, іншим разом, спробуйте щось альтернативне.


Фото: City resident: F R E E D O M

Там, де немає туристів. Там, де тільки природа і людина. Там, де Карпати зберігають чистоту своїх традицій і прадавню мудрість.


Відео: City resident: F R E E D O M


Фото: City resident: F R E E D O M

Гора Стримба – це осередок роботи вівчарів серед цнотливої природи. На висоті 1700 метрів: чисте гірське повітря, коні, які самі йдуть до рук, недоторканні ліси, і хмари, що окутують вершини. Вище – тільки небо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.