Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО

Лікар Бассам, який працює в Східній Гуті (Сирія) розповів, що ситуація в цьому районі є повномасштабною гуманітарною катастрофою.

На його переконання, міжнародне співтовариство відвернулося від людей, що тут виживають

"У нас немає нічого - ні їжі, ні медикаментів, ні укриття, - розповів лікар Бассам в інтерв'ю BBC. - "У нас немає хліба. Нічого немає".

"Кожну хвилину по нам завдають від 10 до 20 повітряних ударів", - говорить лікар.



Польовий госпіталь в місті Дума, який також зазнав бомбардування, фото 20 лютого 2018 року. Фото: AFP

Цей район, розташований неподалік від столиці Сирії Дамаску, піддався бомбардуванню протягом останніх декількох днів, в результаті чого загинули щонайменше 250 осіб.

Сирійська армія заявляє, що хоче таким чином звільнити цю територію від терористів.

"Вони б'ють по всьому: по магазинах, ринках, лікарням, школам, мечетей, - говорить доктор Бассам, - Я кому-небудь допоможу, і через день, або два вони знову приходять, знову поранені".

"Де міжнародне співтовариство, де Рада Безпеки? Вони нас кинули. Вони залишили нас вмирати", - говорить він.

Минулої неділі ввечері проурядові сили за підтримки Росії активізували спроби взяти під свій контроль останній великий район, що знаходиться в руках повстанців.



Фото: EPA

Один із місцевих жителів Фіраз Абдулла розповів BBC, що сховатися від авіаударів просто ніде: "Ми чули крики з вікон і плач жінок і дітей, які перебували в будинках. А снаряди падали на нас безперервно. Тут ніде сховатися від цього кошмару і він триває".

Згідно з даними активістів, загинули понад 50 дітей, 1 200 осіб поранені.

ООН закликала до припинення вогню, щоб вивезти поранених і доставити в район гуманітарну допомогу.

Східна Гута стала оплотом ісламістського угруповання "Джейш аль-Іслам", проте там також діє альянс джихадистів "Хайят Тахрір аль-Шам", який очолює колишній командир Аль-Каїди в Сирії.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 лютого, російська авіація в Сирії двічі обстріляла госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.