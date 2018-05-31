Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"

"Я стільки емоцій вкладаю у моделі техніки ЗСУ, роблю їх на одному диханні, якби з "Битви екстрасенсів" якийсь екстрасенс взяв цю модель в руки, то напевно аж обпікся"

Колись мені прийшла думка подарувати одному знайомому військовому модель танка. Я бачила такі моделі в інтернеті – від звичайних сувенірних статуеток до зменшених моделей, один в один схожих на справжні. Серед майстрів, яких я шукала у соцмережах, відгукнувся Микола Красовський. І хоч я не надто розбираюся в деталізації військової техніки, але мене підкорили ці маленькі моделі танків, вертольотів і броньованих машин.

"Я буває йду по вулиці, стоїть іржава машина, вона приваблює мою увагу, як вона вигорає, де іржавіє більше, як її природа поглинає. Я це намагаюся передати на своїх моделях", - розповідає пан Микола.



Микола Красовський. Фото: з особистого архіву моделіста

"Головна мета цього хобі - зробити модель

максимально схожою на реальну машину"

Він цією справо займається років 18. А цікавиться ще з дитинства. Говорить, що у дітей 80-их не було можливості таким займатися, бо тоді такі набори для моделювання дорого коштували. Та і сьогодні вартість набору близько 1000-1500 гривень.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"В дитинстві ми складали в основному моделі літаків. В конструкторах були деталі, інструкція і назва літака. Про танки ми взагалі не знали, що такі конструктори є. Спочатку я робив автомобілі, потім почав звертати увагу на бронетехніку, радянську, німецьку. Вибирав те, що подобається і складав", - каже моделіст.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

Моделізм – це коли складаєш модель із набору деталей – розповсюджене зайняття у світі. Але здебільшого, це просто хобі, для якого потрібно мати посидючість. Треба, щоб подобався сам процес – збирати з різних дрібних деталей. Микола перетворив хобі на заробіток. Його руки вже працюють автоматично.

"Складаю моделі як піде. Буває так, що на одному подиху і дуже емоційно. Для мене такі моделі – це АТОшна техніка. Якби якийсь екстрасенс з "Битви екстрасенсів" взяв цю модель в руки, то напевно би обпікся, бо я роблю ці моделі на емоціях. Може тиждень на це йде", - зізнається Микола.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

Частіше за все він обирає прототипи своїх моделей з фотографій, вивчає їх з відео, роздивляється з усіх боків. Щоб максимально точно передати. Миколу дуже зачепила війна в Україні. Саме техніку з бойових дій він вивчає найбільш прискіпливо.

"Основний прикол цього хобі – зробити модель максимально схожою на реальну машину – обгорівшу, зім'яту. Максимально створити як вона виглядає в житті", - каже Микола.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

Він говорить, що не завжди добре, коли хобі перетворюється у роботу, бо часом хочеться взяти модель, яка подобається і зробити її. Але основна маса замовлень – це техніка часів Другої Світової війни. В основному німецька. Часом буває радянська.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"Буває, просять зібрати Т-64, з написами "За Родину", "За Сталина". Але я таке не роблю. Принципово. Я недавно взяв модель російського камаза "Тайфун" - це така броньована машина. На мій погляд, це безпонтовий сарай, але росіянам дуже подобається. Я її хочу пофарбувати, наклеїти туди георгієвську стрічку і спеціально взяти наклейку свастики, замість зірки, а бортовий номер буде 1984 (за антиутопією англійського письменника Джорджа Оруелла "1984"). Як тролінг росіян. Це я для себе взяв, замовника немає", - говорить чоловік.

"Я принципово не робитиму російську техніку і ДНРівську. Ну, хіба що, спалену. Так, є такі замовники, які хочуть і російську техніку і ДНРівську", - додає він.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"Якщо справа подобається і нікому не шкодить,

чому б нею не займатися"

Миколі завжди подобалося моделювання техніки. Каже, що завжди любив взяти іграшкову машинку і щось своє у ній доробити. Але чим старшим він ставав, тим частіше міг почути від оточуючих: "Ти що, дитина маленька, якою ти єрундою займаєшся?". Після школи він пішов працювати на радіозавод. Там познайомився з одним токарем, який був кандидатом в майстри спорту з авіамоделювання. Сам виготовляв, випилював, виточував деталі до машин, які сам же і складав потім.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"Якось я його попросив випиляти мені дві детальки (хотів зробити, щоб в машини поверталися колеса). Він спитав для чого це, а я не пояснив, але потім приніс показав модель. І він так захопливо почав розказувати як це можна було ще зробити. Він сказав, щоб я нікого не слухав. Якщо мені ця справа подобається і нікому не приносить шкоди, то чому б нею не займатися. І це мене надихнуло", - пригадує Микола.

Далеко не всі розуміють, чому готова модель коштує дорого. Якщо зібрати і пофарбувати модель, то вартість, наприклад, буде від 1000 гривень. Якщо замовник хоче додати камуфляж, обвіси, бочки, каністри, бруд, ще якісь деталі, щоб максимально приблизити до натуральності – це окремо додатково треба докуповувати, але це і на вихідну вартість впливатиме. Якщо додавати іржу, максимально перетворювати модель на справжня машину, це коштуватиме 2000-3500 гривень. Все залежить від складності моделей.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"По-перше, дорогі самі деталі, додаткові матеріали, такі як фарба, плюс оплата за роботу. Я називаю ціну, виходячи з того, скільки часу витрачу на виготовлення моделі. Мене не ображає, коли людина цікавиться вартістю, але потім зізнається, що це для неї дорого. Ображає, коли вимагають пояснити звідки така ціна. Коли я пояснюю, що ось є набір, він коштує стільки-то, але в ньому для цієї моделі варто було б замінити гусениці, вони додатково коштують ще стільки-то, і плюс ще за роботу стільки-то. І в мене все одно вимагають обґрунтувати, чому моя робота оцінена саме в таку суму", - говорить моделіст.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

Серед його замовників, як не дивно, немає військових. В основному техніку замовляють цивільні люди. Хтось на подарунки, хтось у приватні колекції.

Про конкурентів він говорить, що це швидше колеги, адже, все одно, в кожного роботи відрізнятимуться. Але багато військової техніки виготовляють в Китаї, де основний покупець – росіянин. Тому, навіть китайці прилаштувалися до сучасної війни і моделі української техніки підписують як російську.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

"Дуже багато моделей роблять китайці. Вони виготовляють чимало радянських моделей. У їхніх наборах є інструкція, і варіанти підписів: "радянські війська в Німеччині", "радянські війська в Югославії". На радянську техніку вони пишуть "російський танк", навіть наш танк Т-64, який на Харківському заводі випущений, вони пишуть "російський танк". А на моделі техніки з АТО вони пишуть "Ukrainian civil conflict", - розповідає Микола.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

Але в Україні є все, для того, щоб, якщо вам хочеться мати зменшену копію бронемашини, отримати її – майстри, які своїми умілими руками із задоволенням виготовлять таку машину, фірми, які випускають деталі, магазини, в яких продаються фарби, і дрібні додаткові деталі.



Фото: з особистого архіву Миколи Красовського

А найбільшим компліментом для майстрів моделізму буде те, що ви дійсно не помітите різницю між маленькою копією і справжньою бойовою машиною чи танком.