На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ

У Чернігівській області 2 грудня почалися великі бригадні тактичні навчання з бойовими стрільбами. Під час навчань імітуються умови, наближені до реальних бойових.

До військових приїхали Порошенко і генерали зі США і Канади

На навчання приїхав Президент, верховний головнокомандувач Петро Порошенко, керівництво Збройних сил України, командувач Сухопутних військ США у Європі Крістофер Каволі, командувач Сухопутних військ Канади Жан-Марк Лантьє, повідомляє LB.ua.



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua

За словами Порошенка, під час сьогоднішніх навчань військові показали високу дисципліну і майстерність, хорошу бойову виучку української армії.



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua

"Це те, чого ми досягли за останні 4,5 року і те, як ми готові зустрічати ворога", - цитує Порошенка його прес-служба.



Фото: Макс Левін / LB.ua

Командувач Сухопутних військ Канади теж привітав українських військових з успішним проведенням навчань.

"Канада стоїть пліч-о-пліч з Україною. Наші збройні сили пишаються, що мають можливість працювати з вами, багато чому вчитися у вас і ділитися з вами своїм досвідом", - заявив він. Лантьє відзначив відважність і професіоналізм українців.



Фото: Макс Левін / LB.ua

Командувач Сухопутних військ США в Європі в свою чергу висловив задоволення від роботи з українськими військовими.



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua

"Маю задоволення працювати з українськими ЗС вже кілька років, і для мене дуже приємно бачити розвиток вашої армії, високопрофесійних і багатофункціональних воїнів", - заявив Каволі.



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua



Фото: Макс Левін / LB.ua

Нагадаємо, що 21 листопада в Житомирській області пройшли бригадні тактичні навчання 95-ї десантно-штурмової бригади.