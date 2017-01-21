На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
Аналогічні акції проходили в суботу у 600 містах по всьому світу.
Раніше організатори заявляли, що очікують близько 200 тисяч учасників у Вашингтоні, проте тепер кажуть, що очікують до півмільйона людей – більше, ніж зібралося на церемонію інавгурацію Дональда Трампа, що проходила у Вашингтоні напередодні, повідомляє Українська служба BBC з посиланням на Washington Post.
"Це не концерт, не парад і не вечірка. Це акт спротиву", – заявила одна із організаторок акції Таміка Маллорі.
За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й залучити "людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".
На акцію у Вашингтоні прийшли низка знаменитостей – як-от акторка Скарлет Йохансон, співачка Кеті Перрі, комедіантка Емі Шумер та режисер-документаліст Майкл Мур.
Під час своєї промови пан Мур розірвав примірник номеру Washington Post зі словами: "Заголовок каже: "Трамп перейняв владу". Я так не думаю. Влада тут. Більшість Америки тут. Ми – більшість".
Багато учасниць і учасників протесту одягли на себе рожеві шапки й капелюхи.
Головна суперниця Дональда Трампа на президентських виборах – кандидатка від демократів Гілларі Клінтон підтримала протестувальників у Вашингтоні у своєму Twitter. "Дякую за те, що стаєте, говорите і йдете маршем за наші цінності. Це важливо, як ніколи. Я справді вірю, що ми завжди Сильніші Разом", – написала пані Клінтон.
Подібні анти-трампівські протести уже пройшли в Австралії, Новій Зеландії та низці міст Азії, як-от у Бангкоку. У Лондоні марш зібрав тисячі прибічників. Акції пройшли також у Белфасті, Кардіффі, Единбурзі, Ланкастері і Ліверпулі.
У Вашингтоні "Марш жінок" розпочався у суботу, 21 січня.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
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