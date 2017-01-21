Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
21 01 2017 23:30

На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО

Організатори очікують до півмільйона людей
На «Марш жінок» у столиці США вийшли сотні тисяч демонстрантів. Метою акції організатори називають відповідь на заяви новообраного президента США Дональна Трампа, що "принижували та демонізували" малозахищені прошарки суспільства.
На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО Фото: reuters.com

Аналогічні акції проходили в суботу у 600 містах по всьому ‎світу.‎

Раніше організатори заявляли, що очікують близько 200 тисяч учасників у Вашингтоні, проте ‎тепер кажуть, що очікують до півмільйона людей – більше, ніж зібралося на церемонію ‎інавгурацію Дональда Трампа, що проходила у Вашингтоні напередодні, повідомляє Українська служба BBC з посиланням на Washington ‎Post.‎

"Це не концерт, не парад і не вечірка. Це акт спротиву", – заявила одна із організаторок акції ‎Таміка Маллорі.‎

За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".‎

На акцію у Вашингтоні прийшли низка знаменитостей – як-от акторка Скарлет Йохансон, ‎співачка Кеті Перрі, комедіантка Емі Шумер та режисер-документаліст Майкл Мур.‎

Під час своєї промови пан Мур розірвав примірник номеру Washington Post зі словами: ‎‎"Заголовок каже: "Трамп перейняв владу". Я так не думаю. Влада тут. Більшість Америки тут. Ми ‎‎– більшість".‎

Багато учасниць і учасників протесту одягли на себе рожеві шапки й капелюхи.

Головна суперниця Дональда Трампа на президентських виборах – кандидатка від демократів ‎Гілларі Клінтон підтримала протестувальників у Вашингтоні у своєму Twitter. "Дякую за те, що ‎стаєте, говорите і йдете маршем за наші цінності. Це важливо, як ніколи. Я справді вірю, що ми ‎завжди Сильніші Разом", – написала пані Клінтон.

Подібні анти-трампівські протести уже пройшли в Австралії, Новій Зеландії та низці міст Азії, як-‎от у Бангкоку. ‎ У Лондоні марш зібрав тисячі прибічників. Акції пройшли також у Белфасті, Кардіффі, Единбурзі, ‎Ланкастері і Ліверпулі.

У Вашингтоні "Марш жінок" розпочався у суботу, 21 січня.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat