ПОЛІТИКА ФОТОПрезиденти США Джо Байден й Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі в рамках саміту G20 обговорили Чорноморську зернову ініціативу та необхідність її продовження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
15 11 2022 13:29
На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
"Президент Ердоган зустрівся з президентом США Байденом на саміті лідерів G20 на Балі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар також взяли участь у зустрічі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зустріч відбулася в готелі Apurva Kempinski у закритому для преси режимі.
Як повідомили в Білому домі, Байден висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини у зв’язку з терактом в Стамбулі та підтримку союзника по НАТО.
"Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися", – повідомили у Вашингтоні.
Також йшла мова про продовження тісної координації з питань НАТО, про питання регіонального та глобального значення.
Нагадаємо: у переддень самміту Байден заявив, що росія не переможе Україну. Ми й надалі допомагатимемо українцям.
- До переговорів та припинення вогню в Україні закликав прем'єр Індії
- Підштовхувати путіна до реальних переговорів з Україною закликав лідера Китаю Макрон
- Три напрямки, які змінять перспективи світової економіки назвала глава МВФ на саміті G20
- Умови припинення війни в Україні назвав Зеленський
- Саміт G20 розпочався на Балі: серед основних тем Україна
- росія не переможе Україну. Ми й надалі допомагатимемо українцям – Байден
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
СТАТТІ