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ПОЛІТИКА ФОТО
15 11 2022 13:29

На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган

Президенти США Джо Байден й Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі в рамках саміту G20 обговорили Чорноморську зернову ініціативу та необхідність її продовження.
На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган Фото: Укрінформ
Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
 
"Президент Ердоган зустрівся з президентом США Байденом на саміті лідерів G20 на Балі. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар також взяли участь у зустрічі", – йдеться у повідомленні.
 
 
Зазначається, що зустріч відбулася в готелі Apurva Kempinski у закритому для преси режимі.
 
 
Як повідомили в Білому домі, Байден висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини у зв’язку з терактом в Стамбулі та підтримку союзника по НАТО.
 
"Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися", – повідомили у Вашингтоні.
 
Також йшла мова про продовження тісної координації з питань НАТО, про питання регіонального та глобального значення.
 
Нагадаємо: у переддень самміту Байден заявив, що росія не переможе Україну. Ми й надалі допомагатимемо українцям.
 
 
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