ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОАмериканське аерокосмічне управління (NASA) опублікувало незвичайну фотографію Сонця — плями на зірці нагадують обличчя.
Про це NASA повідомляє на офіційній сторнінці у Twitter.
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29 10 2022 08:34
NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
Фото: NASA
Про це NASA повідомляє на офіційній сторнінці у Twitter.
"Сьогодні Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "усмішку" Сонця. Ці темні плями на Сонці, які видно в ультрафіолетовому світлі, відомі як корональні діри та є регіонами, де швидкий сонячний вітер виривається в космос", — пояснили в аерокосмічному управлінні США.
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