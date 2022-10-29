NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця

Про це NASA повідомляє на офіційній сторнінці у Twitter.



"Сьогодні Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "усмішку" Сонця. Ці темні плями на Сонці, які видно в ультрафіолетовому світлі, відомі як корональні діри та є регіонами, де швидкий сонячний вітер виривається в космос", — пояснили в аерокосмічному управлінні США.

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