ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОАмериканське космічне агентство NASA запустило автоматичний зонд Parker Solar Probe, який вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 08 2018 12:58
NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
Дотепер рекордсменом з наближення до поверхні Сонця був апарат Helios 2, Helios-B, який наближався до зірки на 43,5 мільйона кілометрів у 1976 році
Фото: twitter.com/NASA
Станція габаритами 1×3×2,3 м наблизиться до Сонця на відстань 6,2 мільйона кілометрів від поверхні, — це ближче, ніж будь-який інший рукотворний об’єкт. Досі усі земні апарати розташовувалися у сім разів далі від Сонця, повідомляє прес-служба агентства.
Фото: twitter.com/NASA
Фото: twitter.com/NASA
Фото: twitter.com/NASA
Нагадаємо, особливістю Parker Solar Probe є ще й те, що це перша місія NASA, названа на честь живої нині людини - американського астронома Юджина Паркера, який займається вивченням фізики сонячної плазми та властивостей сонячного вітру.
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