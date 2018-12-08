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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
12 08 2018 12:58

NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані

Дотепер рекордсменом з наближення до поверхні Сонця був апарат Helios 2, Helios-B, який наближався до зірки на 43,5 мільйона кілометрів у 1976 році
Американське космічне агентство NASA запустило автоматичний зонд Parker Solar Probe, який вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані.
NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані Фото: twitter.com/NASA

Станція габаритами 1×3×2,3 м наблизиться до Сонця на відстань 6,2 мільйона кілометрів від поверхні, — це ближче, ніж будь-який інший рукотворний об’єкт. Досі усі земні апарати розташовувалися у сім разів далі від Сонця, повідомляє  прес-служба агентства.


Фото: twitter.com/NASA


Фото: twitter.com/NASA


Фото: twitter.com/NASA

Нагадаємо, особливістю Parker Solar Probe є ще й те, що це перша місія NASA, названа на честь живої нині людини - американського астронома Юджина Паркера, який займається вивченням фізики сонячної плазми та властивостей сонячного вітру.

 

 

 

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