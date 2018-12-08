NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані

Дотепер рекордсменом з наближення до поверхні Сонця був апарат Helios 2, Helios-B, який наближався до зірки на 43,5 мільйона кілометрів у 1976 році

Станція габаритами 1×3×2,3 м наблизиться до Сонця на відстань 6,2 мільйона кілометрів від поверхні, — це ближче, ніж будь-який інший рукотворний об’єкт. Досі усі земні апарати розташовувалися у сім разів далі від Сонця, повідомляє прес-служба агентства.



Фото: twitter.com/NASA



Фото: twitter.com/NASA



Фото: twitter.com/NASA

Нагадаємо, особливістю Parker Solar Probe є ще й те, що це перша місія NASA, названа на честь живої нині людини - американського астронома Юджина Паркера, який займається вивченням фізики сонячної плазми та властивостей сонячного вітру.