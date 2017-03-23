Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) опублікувала фоторепортаж з м. Балаклія, де тривають вибухи і пожежа на складах боєприпасів.

Пожежа спалахнула вночі 23 березня на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони.



Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Гасіння пожежі зараз не проводять через вибухи.



Фото: ДСНС



Фото: ДСНС



Фото: ДСНС

Загальна площа арсеналу - 368 га, на складах зберігають 125 тисяч тонн боєприпасів.



Фото: ДСНС



Фото: ДСНС

Наразі із зони ураження евакуювали 19 тис. осіб, їх розміщують у школах та Будинку культури. Поліція організувала піші патрулі і блокпости на в'їзді до міста для запобігання мародерству.

У зв'язку з пожежею відкрито два кримінальні провадження - за статтею 113 ("Диверсія") і за статтею 425 ("Недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу.

Згодом у Міноборони заявили, що площа пожежі на військових складах в Балаклії збільшилася, а локалізувати загоряння поки не вдалося.