Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Пожежа спалахнула вночі 23 березня на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Гасіння пожежі зараз не проводять через вибухи.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Загальна площа арсеналу - 368 га, на складах зберігають 125 тисяч тонн боєприпасів.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Наразі із зони ураження евакуювали 19 тис. осіб, їх розміщують у школах та Будинку культури. Поліція організувала піші патрулі і блокпости на в'їзді до міста для запобігання мародерству.
У зв'язку з пожежею відкрито два кримінальні провадження - за статтею 113 ("Диверсія") і за статтею 425 ("Недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу.
Згодом у Міноборони заявили, що площа пожежі на військових складах в Балаклії збільшилася, а локалізувати загоряння поки не вдалося.
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