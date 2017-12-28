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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
28 12 2017 15:27

Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО

За словами директора підприємства, "Українська Бронетехніка" зробила все можливе, щоб достроково здати першу партію автомобілів "Варта" для Міноборони на півроку раніше
Сьогодні, 28 грудня, чергова партія бронемашин "Варта" з посиленим протимінним захистом передається у розпорядження Міністерства оборони та Національної гвардії України.
Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО Фото: Цензор.НЕТ

"Сьогодні ми здаємо чергову партію для Нацгвардії і Міністерства оборони України вчасно і в строк. Ці автомобілі відправляються відразу в зону бойових дій. Попередня партія автомобілів вже більше півроку експлуатується успішно. У багатьох автомобілів вже пробіг від 15 до 30 тисяч кілометрів. Для броньовика це дуже хороший пробіг. Кожен автомобіль проходить заводські випробування мінімум 150 кілометрів по бездоріжжю і 500 кілометрів по шосе", - повідомив "Цензор.НЕТ" директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська Бронетехніка" Олександр Кузьма. 

"Варта" - бронемашина з посиленим протимінним захистом класу MRAP (mine resistant ambush protected - ред.). Цей автомобіль здатний захищати екіпаж при підриві на міні 6 кг (у тротиловому еквіваленті) як під колесом, так і під дном", - відзначає директор підприємства "Українська Бронетехніка".

"У нашій компанії багато співробітників, які пройшли службу в зоні бойових дій. Тому їх головна мета зробити якісний продукт для військових, які нас захищають. Наше підприємство посилило технологічний процес, завдяки чому можемо здавати автомобілі набагато раніше", - зазначив Кузьма.

За словами директора підприємства, "Українська Бронетехніка" зробила все можливе, щоб достроково здати першу партію автомобілів "Варта" для Міноборони на півроку раніше.

"Якщо порівнювати ці автомобілі за якістю і ціною з іноземними виробниками, то за якістю" Варта "значно краще. Це пояснюється також підвищеними вимогами наших військових в зоні АТО. На кожному етапі ми цей автомобіль спільно (з військовими, - ред.) Розробляли і модернізували. І зараз, можна сказати, що аналогів такого автомобіля немає. Якщо порівнювати за ціною, то "Варта" мінімум в два рази дешевше, ніж іноземні зразки", - зазначив Кузьма.

Директор підприємства нагадав, що "Українська Бронетехніка" спільно із Нацгвардією розробила новий вид бронеавтомобіля "Варта-Новатор", який буде використовуватися для спецпідрозділів Нацгвардії. Минулого тижня він успішно пройшов демонстраційні випробування. 

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