CУСПІЛЬСТВО ФОТОНовий масований удар росії по Україні, схоже, неминучий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
01 12 2022 11:48
Новий масований удар по Україні готує рф
Експерти попереджають про нову потужну атаку на Україну
Фото: Главком
Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.
На знімках від 28 листопада зафіксовано майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готуються до чергової атаки.
"Активність на базі надзвичайно висока", – підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Так, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.
"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на те, що на базу нещодавно відправили велику партію, можливо, крилатих ракет", – каже Мевлютоглу.
Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить базу в підвищеній готовності. "На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій, – каже Музика. – Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".
На думку аналітиків, аеродром "Енгельс-2" є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.
Тим часом, у Головному управлінні розвідки вважають, що російська федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі та проводить дорозвідку. У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі й не досягав цілі.
Нагадаемо, що раніше росія використала для удару по Україні ракету з ядерного арсеналу.
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