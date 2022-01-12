Новий масований удар по Україні готує рф

Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.

На знімках від 28 листопада зафіксовано майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готуються до чергової атаки.

"Активність на базі надзвичайно висока", – підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Так, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на те, що на базу нещодавно відправили велику партію, можливо, крилатих ракет", – каже Мевлютоглу.

Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить базу в підвищеній готовності. "На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій, – каже Музика. – Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".

На думку аналітиків, аеродром "Енгельс-2" є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

Тим часом, у Головному управлінні розвідки вважають, що російська федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі та проводить дорозвідку. У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі й не досягав цілі.