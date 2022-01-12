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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
01 12 2022 11:48

Новий масований удар по Україні готує рф

Експерти попереджають про нову потужну атаку на Україну
Новий масований удар росії по Україні, схоже, неминучий.
Новий масований удар по Україні готує рф Фото: Главком
Про це пише Spiegel, аналізуючи супутникові знімки ключового російського аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs.
 
На знімках від 28 листопада зафіксовано майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готуються до чергової атаки.
 
 
"Активність на базі надзвичайно висока", – підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Так, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.
 
"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на те, що на базу нещодавно відправили велику партію, можливо, крилатих ракет", – каже Мевлютоглу.
 
 
 
Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить базу в підвищеній готовності. "На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій, – каже Музика. – Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".
 
На думку аналітиків, аеродром "Енгельс-2" є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.
 
Тим часом, у Головному управлінні розвідки вважають, що російська федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі та проводить дорозвідку. У ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі й не досягав цілі.
 
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