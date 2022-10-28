CУСПІЛЬСТВО ФОТОРосійські окупанти пошкодили один із найбільших у світі радіотелескопів, який був у дослідній обсерваторії в Чугуївському районі (Харківська область).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
28 10 2022 16:01
Один із найбільших радіотелескопів у світі пошкодили російські військові
Національна поліція України
Про це повідомляє Національна поліція.
Територія радіотелескопа займає понад 100 га. Військові жили кілька місяців в обсерваторії до деокупації та рили на її території окопи. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлю, яка, найімовірніше, уже не підлягає відновленню. Після себе окупанти лишили чимало боєприпасів і залишків від них.
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