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Один із найбільших радіотелескопів у світі пошкодили російські військові Російські окупанти пошкодили один із найбільших у світі радіотелескопів, який був у дослідній обсерваторії в Чугуївському районі (Харківська область).

Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція. Територія радіотелескопа займає понад 100 га. Військові жили кілька місяців в обсерваторії до деокупації та рили на її території окопи. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлю, яка, найімовірніше, уже не підлягає відновленню. Після себе окупанти лишили чимало боєприпасів і залишків від них.



Нагадаємо, що через ракетні удари рф майже 1,5 млн українців залишилися без світла.

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