У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ

"ІЛОВАЙСЬКИЙ ДЕІСИС" - частина масштабного мистецького волонтерського проекту "Ікони на ящиках з-під набоїв", що за останні два роки експонувався у кількох десятках міст Європи, зокрема у стінах Європарламенту, Литовському сеймі і зібрав майже 2 млн грн. Художники Соня та Олександр створюють ікони кольоровими олівцями, дотримуючися техніки канонічного іконопису.

"Цей проект говорить про смерть і життя. Ящики з-під набоїв — символ смерті, символ війни, а ікони в Європі та Україні — символ життя. Всі ж хочуть, щоб життя нарешті перемогло, смерті не було, тому воно зачіпає.

Цю війну всі звикли переживати через медіа, через інтернет. Люди розуміють, що щось не так у цьому віртуальному переживанні. Ці ікони привезені звідтіля, вони ще дихали кіптявою війни, люди можуть навіть потримати ці арт-об’єкти в руках", - розповів Олександр Клименко.

Преображення сталося з ящиками, які раніше несли смерть. Тепер вони - форма мистецтва. Гроші йдуть на шпиталь: тим хто на фронті, тим, хто у прифронтовій зоні.

Зібрані кошти йдуть зокрема на підтримку ПДМШ імені Пирогова – друзів та партнерів руху Валентина Наливайченка "Справедливість". Адже, ПДМШ почався з жахливої статистики в Іловайську, коли стало очевидним, що кожен третій поранений боєць там загинув. Саме тоді волонтери-медики вперше мобілізувалися.

"Проект демонструє людяність. Ці ікони нагадають нам, про загиблих. Ніщо так не зрошує землю, як кров праведників", -сказав на відкритті виставки керівник ПДМШ Геннадій Друзенко.

Після Іловайська все пішло по іншому сценарію. Тепер світ знає, на що здатна Росія. І за це заплачено величезну ціну.

"Точних утрат досі ніхто назвати не може. Військова прокуратура нарахувала 366 загиблих солдатів ЗСУ, 429 поранених та 300 полонених ,з них 8 — досі в полоні. Маємо пам‘ятати кожного бійця. Підтримуємо ПДМШ, волонтерів- медиків, які і в Іловайську і просто зараз у Попасній рятують життя і наших бійців на передовій і цивільне населення Донецької та Луганської областей", - говорить координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

Різні люди приходять на виставку. Хтось дізнався про проект з фейсбуку, хтось хотів безпосередньо подякувати художникам і підтримати ПДМШ. Приїхали відома письменниця з Донецька Олена Стечкіна, директорка Програми ім. Фулбрайта в Україні Марта Коломиєць, душпастир УГКЦ Костянтин Пантелеєв, кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, а також відомі дипломати та медійники.

Виставка триває у галереї "КалитаАртКлуб".