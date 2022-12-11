Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили

Під час саміту АСЕАН відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й держсекретаря США Ентоні Блінкена. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав Twitter-акаунт.

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - пише Кулеба.

За словами міністра, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.