ПОЛІТИКА ФОТОПід час саміту АСЕАН відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й держсекретаря США Ентоні Блінкена. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
12 11 2022 17:24
Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
Фото: РБК-Україна
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав Twitter-акаунт.
"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - пише Кулеба.
За словами міністра, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.
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