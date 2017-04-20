Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ

З нагоди відзначення Року Японії в Україні та 25-річчя дипломатичних відносин у внутрішньому дворику Львівської облдержадміністрації Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі та голова Львівської ОДА Олег Синютка висадили сакури – символ Японії та японської культури.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі наголосив: "Цьогоріч ми маємо 25-річчя з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією, символічно, що саме у цей час ми в Україні висадимо 25 тисяч сакур і частина із них ростиме тут. Цвітуть дерева всього 2 тижні на рік, я сподіваюсь в час коли вони цвістимуть ви згадуватимете Японію та дружбу між нашими країнами".

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Шігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.