Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі наголосив: "Цьогоріч ми маємо 25-річчя з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією, символічно, що саме у цей час ми в Україні висадимо 25 тисяч сакур і частина із них ростиме тут. Цвітуть дерева всього 2 тижні на рік, я сподіваюсь в час коли вони цвістимуть ви згадуватимете Японію та дружбу між нашими країнами".
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Шігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.
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