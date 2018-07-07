Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
07 07 2018 15:41

Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО

Негода на острові - наслідок впливу тайфуну "Прапірун"
У Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти.
Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО Фото: EPA/UPG

"Близько 48 тисяч рятувальників, співробітників поліції і пожежників шукають людей, які опинилися в пастці, або поранених в результаті зсувів і повеней", - повідомляє Хinhuanet.


Фото: EPA/UPG

За даними Японського метеорологічного агентства, дощі в східних і західних регіонах країни можуть тривати до неділі.


Фото: EPA/UPG

Влада рекомендувала евакуюватися понад півмільйону людей у різних японських префектурах. Близько половини з них - жителі префектури Кіото, де рівень води в річках досяг критичного.


Фото: EPA/UPG

При уряді Японії було створено екстрений штаб зі збирання інформації та координації дій з ліквідації наслідків стихії. Крім того, у низці районів країни залучили бійців Сил самооборони.

Сильні дощі виникли через вплив тайфуну "Прапірун", який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. Цього року він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.

Нагадаємо, нещодавно в результаті землетрусу у японській префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.