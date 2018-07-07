Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО

У Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Близько 48 тисяч рятувальників, співробітників поліції і пожежників шукають людей, які опинилися в пастці, або поранених в результаті зсувів і повеней", - повідомляє Хinhuanet.



Фото: EPA/UPG

За даними Японського метеорологічного агентства, дощі в східних і західних регіонах країни можуть тривати до неділі.



Фото: EPA/UPG

Влада рекомендувала евакуюватися понад півмільйону людей у різних японських префектурах. Близько половини з них - жителі префектури Кіото, де рівень води в річках досяг критичного.



Фото: EPA/UPG

При уряді Японії було створено екстрений штаб зі збирання інформації та координації дій з ліквідації наслідків стихії. Крім того, у низці районів країни залучили бійців Сил самооборони.

Сильні дощі виникли через вплив тайфуну "Прапірун", який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. Цього року він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.

Нагадаємо, нещодавно в результаті землетрусу у японській префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.