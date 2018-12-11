Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула

Кількість загиблих у результаті лісових пожеж у Каліфорнії (США) збільшилась до 31 людини. Ще понад 250 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.

"При правильному керуванні лісами ми можемо покласти край руйнуванням, які раз-у-раз відбуваються у Каліфорнії. Порозумнішайте!", - написав у своєму Twitter президент США Дональд Трамп, коментуючи пожежі в штаті.



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Напередодні він звинуватив у пожежах владу штату, яка, за його словами, "погано керує лісовим господарством".



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"Мільярди доларів виділяються щороку, і стільки втрачених життів через грубе порушення контролю за лісами. Негайно виправте це, або більше ніяких федеральних виплат!", - пригрозив він, пише ВВС.



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На цей момент у Каліфорнії вирують три великі пожежі, одна з яких - у Північній Каліфорнії - стала найбільш руйнівною в історії штату. За даними місцевої влади, вона поширилася більш ніж на 42 тисячі гектарів. Саме в цій пожежі загинули 23 людини з 31. Пожежа практично повністю знищла місто Парадайз (Невада), і, за даними на суботу, близько семи тисяч будівель в околицях.



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Ще дві пожежі вирують у південнії Каліфорнії. Вони торкнулися району Лос-Анджелеса і округу Вентура. Площа однієї з них за ніч подвоїлася до 28 тисяч гектарів, другої - склала 1,8 тисячі гектарів. Вогонь поширюється в бік Тихого океану і ставить під загрозу прибережні райони, в тому числі популярний каліфорнійський курорт Малібу.



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У штаті було оголошено режим надзвичайної ситуації. За прогнозами пожежників, для того, щоб повністю взяти під контроль поширення вогню, їм нелбхідно близько трьох тижнів.



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Пожежа розгорілася недалеко від міста Таусенд-Оукс на північний захід від Лос-Анджелеса.Спочатку тут було евакуйовано близько 75 тисяч осіб. Однак зараз свої будинки змушені залишати і жителі інших населених пунктів на захід від Таунсенд-Оукс, в тому числі курорту Малібу.



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Міста Малібу і розташований неподалік Калабасас відомі тим, що там живуть багато американських знаменитостей. Деякі з них опублікували повідомлення про пожежу в соцмережах.



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Далі на північ штату, неподалік від Сакраменто, вирує інша пожежа. Її жертвами стали п'ять чоловік в місті Парадайз - вони загинули у своїх автомобілях. Тисячі жителів, школи і лікарні були евакуйовані.



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"Місто спустошений, все зруйновано", - заявив представник департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії Скотт Маклін.



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Через автомобільні аварії дороги, що ведуть з міста, виявилися практично заблоковані, і багато жителів Парадайз кинули свої машини і втекли від пожежі з дітьми і домашніми тваринами на руках.



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Всього у Каліфорнії зареєстровано 16 активних пожеж. У значної частини півночі штату оголошено червоний рівень тривоги. Це означає, що вогонь може дійти до цих місць протягом 24 годин.

Нагадаємо, що торік масштабні лісові пожежі в Каліфорнії знищили більшість врожаю авокадо. Понад 90% усіх американських авокадо вирощують у Каліфорнії. Вклад цього бізнесу в економіку обчислюють мільйонами доларів.