Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі

До Польщі з Великої Британії в суботу перевезли останки трьох польських президентів у вигнанні – Владислава Рачкєвича, Авґуста Залєського та Станіслава Островського, які очолювали країну під час і після Другої світової війни.

Траурна процесія з останками президентів Польщі вирушила в суботу з військового аеропорту у Варшаві до Храму Божого Провидіння, де й відбулася церемонія їхнього перепоховання у спеціально створеному Мавзолеї президентів Республіки Польща в екзилі.

Окрім Владислава Рачкєвича, Авґуста Залєського та Станіслава Островського, будуть перепоховані також останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський із дружиною.

Завершальним елементом заходу стало урочисте відкриття Зали пам'яті, присвяченої президентам Республіки Польща у вигнанні. Їх разом із мавзолеєм відкриють для відвідування з 14 листопада.

Уряд Польщі у вигнанні сформувався після нападу на Польщу 1939 року нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Він діяв спочатку в Парижі та Анже, що на заході Франції, а згодом – у Лондоні.

До 1945 року польський уряд в екзилі визнавали єдиною законною владою Республіки Польща, але після Другої світової війни він втратив цей статус. Проте в Лондоні уряд продовжував свою діяльність до 1990 року, коли останній президент у вигнанні Ришард Качоровський передав атрибути влади президентові Лєху Валенсі.

Як наголошує влада Польщі, перепоховання трьох президентів у вигнанні буде символічним завершенням чотирирічного святкування 100-річчя незалежності Польщі. Напередодні з нагоди Дня незалежності у Варшаві відбувся традиційний багатотисячний марш із прапорами й фаєрами.