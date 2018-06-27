Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
На графіті зображена дівчинка, яка зафарбовує рожевим візерунком чорну свастику, залишивши лежати на підлозі свій спальний мішок і іграшку. Робота розташоване на стіні колишнього центру прийому мігрантів на півночі Парижа, повідомляє ABC News.
На іншому графіті Бенксі можна побачити загорненого у червону тканину Наполеона, що проходить через Альпи. Це відсилка до відомої картини Жака-Луї Давида. Припускають, що таким чином Бенксі хотів привернути увагу до закону про заборону на носіння бурки і нікаба, який ухвалили у 2010 році.
Фото: Reuters
Також на стінах Парижу з’являються графіті з пацюками. Шанувальники Бенксі вважають, що це символ "робітничого класу".
Фото: Reuters
Ще одна робота із зображенням скорботної жінки з’явилася на дверях концертного залу Батаклан, де в 2015 році стався теракт — він забрав життя понад сотні людей.
Фото: Reuters
Не всім мешканцям Парижу графіті прийшлись по душі – деякі вже встигли спаплюжити. Так, роботу із дівчинкою та свастикою замалювали синім кольором.
Фото: Reuters
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