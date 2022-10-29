CУСПІЛЬСТВО ФОТОВидання Defence Express опублікувало супутникові знімки компанії SatelLogic, зроблені 27 жовтня над аеродромом Чорнобаївки (Херсонська область). Вони свідчать про те, що російські війська вивели звідти всю техніку.
На знімках видно покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Обʼєкт був важливим командним пунктом угруповання армії рф, а також багатьох формувань і зʼєднань, зокрема 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії, 127 окремої бригади розвідки та 20 мотострілецької дивізії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
29 10 2022 15:22
"Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
Водночас мотиви виходу армії рф з Чорнобаївки цілком очевидні, від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною
Фото: Defence Express
Про це повідомляє видання Defence Express.
На знімках видно покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Обʼєкт був важливим командним пунктом угруповання армії рф, а також багатьох формувань і зʼєднань, зокрема 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії, 127 окремої бригади розвідки та 20 мотострілецької дивізії.
Defence Express
Defence Express
Defence Express
"Водночас мотиви виходу армії рф з Чорнобаївки цілком очевидні, від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною", — пояснює видання.
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