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"Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку Водночас мотиви виходу армії рф з Чорнобаївки цілком очевидні, від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною Видання Defence Express опублікувало супутникові знімки компанії SatelLogic, зроблені 27 жовтня над аеродромом Чорнобаївки (Херсонська область). Вони свідчать про те, що російські війська вивели звідти всю техніку.

Фото: Defence Express

Про це повідомляє видання Defence Express.

На знімках видно покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Обʼєкт був важливим командним пунктом угруповання армії рф, а також багатьох формувань і зʼєднань, зокрема 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії, 127 окремої бригади розвідки та 20 мотострілецької дивізії. Defence Express Defence Express Defence Express "Водночас мотиви виходу армії рф з Чорнобаївки цілком очевидні, від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною", — пояснює видання.

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