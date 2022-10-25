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25 10 2022 09:57

Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними

У мережі стали поширюватися кумедні фотографії, як учні на Філіппінах сидять на уроках у різноманітних шапках та шоломах під час складання іспитів. Таким чином вчителі хочуть позбавитися так званого "шахрайства", аби їхні підлеглі не списували і не допомагали одне одному.
Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними Фото: ВВС
Студентів одного з коледжів у Легаспі-Сіті попросили носити головний убір, аби вони не заглядали в чужі документи, повідомляє BBC.
 
Багато хто відповів, створивши саморобні пристосування з картону, коробок для яєць та інших перероблених матеріалів.
 
Їхня викладачка розповіла BBC, що шукала "кумедний спосіб" забезпечити "чесність" на своїх уроках.
 
Мері Джой Мандане-Ортіс, професорка машинобудування в інженерному коледжі Бікольського університету, сказала, що ця ідея була "справді ефективною".
 
Це було реалізовано для нещодавніх проміжних іспитів, які сотні студентів коледжу складали на третьому тижні жовтня.
 
Студент носить саморобний капелюх із коробок для яєць під час іспиту в коледжі на Філіппінах
ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ: МЕРІ ДЖОЙ МАНДАН-ОРТІС
 
Професорка Мандан-Ортіс сказала, що її початкове прохання полягало в тому, щоб студенти зробили "простий" дизайн із паперу.
 
Її надихнула техніка, яку, як повідомляється, використовували в Таїланді кілька років тому.
 
У 2013 році в інтернеті з’явилося зображення кімнати студентів університету в Бангкоку, які здають тестові роботи, одягнувши "вушанки" – аркуші паперу, приклеєні з обох боків їхніх голів таким чином, щоб закривати їм зір.
 
Мандане-Ортіс сказала, що її інженери-стажери підхопили ідею. У деяких випадках інноваційні складні головні убори були створені "лише за п’ять хвилин" з будь-якого мотлоху, який вони знайшли.
 
Інші надягали капелюхи, шоломи або маски на Геловін, щоб виконати завдання.
 

Студентка носить саморобний капелюх, прикрашений льодяниками, під час іспиту в коледжі на Філіппінах
ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ: МЕРІ ДЖОЙ МАНДАН-ОРТІС
 
Низка публікацій професорки у Facebook, на яких молоді люди одягають свої вигадливі витвори, зібрала тисячі лайків за лічені дні та привернула увагу філіппінських ЗМІ.
 
Повідомляється, що вони також надихнули школи та університети в інших частинах країни заохочувати своїх студентів створювати головні убори проти шахрайства.
 
ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ,МЕРІ ДЖОЙ МАНДАН-ОРТІС
 
Викладачка зауважила, що цього року її вихованці показали кращі результати, оскільки суворі умови іспитів спонукали їх вчитися дуже старанно.
 
Багато з них закінчили свої тести раніше, додала вона, і на цей раз жоден не був спійманий на обмані.
 
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