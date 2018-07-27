Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
Мігранти почали штурмувати паркан довжиною понад вісім км і висотою більше 6 метрів у найбільш вразливому місці, де немає камер. Понад годину правоохоронці намагалися стримати прорив, у відповідь мігранти закидали їх різними предметами, повідомляє El Pais.
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
Фото: elpais.com
В результаті поранення отримали 22 правоохоронців. Крім того, повідомляється про 132 постраждалих мігранта, 11 з яких доставили до лікарні з пораненнями, отриманими в результаті падіння з паркану.
Правоохоронцям вдалося затримати сотні мігрантів і повернути їх у Марокко. Мігрантів, яким вдалося перебратися через паркан, а таких у Червоному хресті нарахували 592, відправили у центр тимчасового розміщення мігрантів.
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