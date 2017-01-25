Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження "великого муру" між Мексикою та США. Тим часом, на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту.

Щороку до Сполучених Штатів прибуває близько 350 тис нелегальних мігрантів, значну частину з яких становлять мексиканці

Новий президент США Дональд Трамп в середу має намір підписати указ про початок будівництва стіни на мексиканському кордоні, що стане першим із запланованих на цей тиждень його кроків зі зміцнення національної безпеки, повідомляє The New York Times

Сам Трамп у своєму Twitter напередодні написав, що завтра планується великий день для національної безпеки. "Завтра планується великий день для національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми збудуємо стіну!", – повідомив глава США.

Однак, між країнами вже не перший рік зводять огорожу зі сталі та дроту.

Кордон між США та Мексикою сягає 3200 км, близько на 1100 км з яких вже є огорожа. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби, інформує DW.

У своїй передвиборчій кампанії Трамп неодноразово наголошував на планах побудувати стіну на кордоні США для подолання міграційної кризи в країні. Президент також уточнив, що проект фінансуватиме Мексика.

Щороку до Сполучених штатів прибуває близько 350 тисяч нелегальних мігрантів, значну частину з яких становлять мексиканці. Багатьох з них в країні приймають, однак їхнім родинам не дають візи.

Відповідно родичі залишаються по різні боки стіни, сім'ї розділені, надію зустрітися на території США має невелика кількість з них, однак, після приходу до влади Дональда Трампа, навіть для них та надія стає примарною.

"Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців.

Зачасту мексиканські нелегали намагаються переправити до США наркотичні речовини. Для цього наркокур'єри вдаються до різноманітних хитрощів: від спорудження катапульти для перекидання пакетів з наркотиками, до саморобних гармат.



Автомобіль наркокур'єра, який застряг на огорожі. Фото: Imgur

Огорожу охороняє кінний патруль, патруль на гелікоптерах, прикордонний на квадроциклах.

Однак, мексиканці все одно наважуються потрапити до США, намагаються перетнути кордон, тим самим ризикуючи власним життям та здоров'ям.



Фото: terraoko.com

Правоохоронці, які слідкують за кордоном, неодноразово вчиняли вбивство нелегалів і не несли ніякої кримінальної відповідальності. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з ними. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього домогтися.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

В свою чергу, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що влада країни не буде платити за будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні, яку має намір побудувати обраний президент США Дональд Трамп.