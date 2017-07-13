Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
У прес-службі Національного корпусу підтвердили, що активісти палять фаєри.
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Між активістами і поліцейськими сталася штовханина. Перед цим приїхали евакуатори, щоб забрати машини "Автомайдану", які блокували заїзд до Ради.
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода
Нагадаємо, що тим часом у парламенті група депутатів заблокувала трибуну з вимогою скасувати депутатську недоторканність та ухвалити закон про антикорупційні суди.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка вела засідання, назвала їх "парламентськими фріками", які, за її словами, влаштовують безлад.
Після чого, Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту для проведення консультацій з представниками фракцій щодо "нинішньої ситуації".
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