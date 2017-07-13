Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж

Біля Верховної Ради триває мітинг з вимогою скасування депутатської недоторканності, що переросла у штовханину.

На Грушевського учасник з символікою "Національного корпусу" мітингу кинув димову шашку

У прес-службі Національного корпусу підтвердили, що активісти палять фаєри.



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода

Між активістами і поліцейськими сталася штовханина. Перед цим приїхали евакуатори, щоб забрати машини "Автомайдану", які блокували заїзд до Ради.



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода



Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода

Нагадаємо, що тим часом у парламенті група депутатів заблокувала трибуну з вимогою скасувати депутатську недоторканність та ухвалити закон про антикорупційні суди.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка вела засідання, назвала їх "парламентськими фріками", які, за її словами, влаштовують безлад.

Після чого, Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту для проведення консультацій з представниками фракцій щодо "нинішньої ситуації".