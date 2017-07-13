Реєстрація Вхід
RSS
ФОТО
13 07 2017 13:10

Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж

На Грушевського учасник з символікою "Національного корпусу" мітингу кинув димову шашку
Біля Верховної Ради триває мітинг з вимогою скасування депутатської недоторканності, що переросла у штовханину.
Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода

У прес-службі Національного корпусу підтвердили, що активісти палять фаєри.


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода

Між активістами і поліцейськими сталася штовханина. Перед цим приїхали евакуатори, щоб забрати машини "Автомайдану", які блокували заїзд до Ради.


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода


Фото: Serhii Nuzhnenko / Радіо Свобода

Нагадаємо, що тим часом у парламенті група депутатів заблокувала трибуну з вимогою скасувати депутатську недоторканність та ухвалити закон про антикорупційні суди. 

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка вела засідання, назвала їх "парламентськими фріками", які, за її словами, влаштовують безлад.

Після чого, Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту для проведення консультацій з представниками фракцій щодо "нинішньої ситуації".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.