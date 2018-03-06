Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО

У центрі столиці Македонії Скоп'є увечері в суботу, 2 червня, відбулася багатотисячна акція протесту проти перейменування країни.

Через багаторічну суперечку Греція блокує вступ Македонії до ЄС і НАТО

Демонстрацію організувала опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ. За оцінками місцевих ЗМІ, в акції взяли участь від 30 до 50 тисяч осіб, повідомляє DW.



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що 30 травня, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв оголосив про намір провести референдум щодо нової назви держави. Він додав, що у багаторічній суперечці із сусідньою Грецією про назву Македонії досягнуто "принципової угоди". Серед варіантів нової назви фігурують такі варіанти: Ілінденська Македонія, Горна (Верхня) Македонія, Северна (Північна) Македонія, Македонія-Скоп'є.

Раніше повідомлялося, то Македонія погодила з Грецією назву "Республіка Ілінденська Македонія".

Суперечка навколо назви Македонії виникла у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту в тому, що у складі Греції є область Македонія, яка займає чверть площі цієї держави. Афіни побоюються, що в разі закріплення назви Македонія за сусідньою країною, Скоп'є може пред'явити територіальні претензії на грецьку область.

Через грецьку позицію офіційна назва Македонії в ООН з 1993 року - "Колишня югославська республіка Македонія", а Греція блокує її вступ до Євросоюзу і НАТО.