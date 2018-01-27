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ПОЛІТИКА ФОТО
27 01 2018 18:40

У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО

За порядком на акціях стежать не менше двох тисяч поліцейських
У німецькому Кельні в суботу, 27 січня, відбуваються багатотисячні демонстрації курдів проти наступу турецьких військ в північній Сирії.
У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО Фото: EPA/UPG

Вранці в суботу, 27 січня, на акцію протесту вийшли не менше семи тисяч учасників, повідомили в місцевій поліції. Очікується, що до кінця дня число курдських мітингувальників виросте до 20 тисяч, інформує DW.

Демонстранти несли плакати з написами "Терорист Ердоган", "Диктатор Ердоган", "Зупиніть війну Ердогана!", "Свободу Курдистану!". Крім того, в натовпі помітили заборонену в Німеччині символіку угруповання "Робоча партія Курдистану" (РПК), що вважається в ФРН терористичною організацією. Ті, хто виступав на заході з промовами, вимагали негайного припинення "грубого нападу турецьких військових".


Фото: EPA/UPG

Організатором акції виступила курдська організація Nav-Dem, яку німецькі спецслужби вважають наближеною до РПК. Поліція побоюється можливих зіткнень між учасниками акції і націоналістично налаштованими турками. З огляду на це за дотриманням порядку під час мітингу стежать не менше двох тисяч поліцейських, запевнили місцеві правоохоронці.


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

Також мер Кельна Генрієтта Рекер закликала мітингувальників не піддаватися на провокації.


Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що Іраку, Туреччина, Іран і Сирія виступають проти курдського референдуму за суверенітет, побоюючись зростання сепаратистських настроїв серед курдів, що живуть на своїй території.

Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни і розпаду Османської імперії.

20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія почала наземний наступ на позиції YPG на півночі Сирії.

Офіційна Анкара вважає курдські сили терористами через сепаратистські настрої "Робітничої партії Курдинстану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон.

В уряді Сирії засудили Туреччину за початок операції проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії.

Довідка:

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

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