У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Спершу ураган вдарить по архіпелагу Флорида-Кіс. Звідти вже евакуювалися 31 тис. мешканців, повідомляє Associated Press.
Фото: AP
Губернатор Флориди Рік Скотт закликав усіх мешканців бути готовими до того, щоб покинути свої будинки, оскільки ураган за розміром більший від усього штату. Очікується, що "Ірма" досягне узбережжя США ввечері 8 вересня за місцевим часом.
Фото: AP
З п'ятниці, 8 вересня, по понеділок, 11 вересня, у Флориді будуть закриті всі школи й державні установи. Також скасовано два футбольні матчі, намічених на суботу, 9 вересня. Через ураган можуть виникнути перебої в авіасполученні.
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Урагану "Ірма" присвоєно п'ятий рівень небезпеки з п'яти можливих. Пориви вітру можуть сягати 297 кілометрів за годину. Це найпотужніший ураган, який останнім часом фіксували над Атлантичним океаном. Попереднього разу США стикалися з ураганом, порівнянним за силою, 1992 року. Тоді ураган "Ендрю" став причиною загибелі 65 людей, він завдав шкоди сумарно на $ 26 млрд.
Нагадаємо, що у Флориді зупинять атомні станції через ураган "Ірма".
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