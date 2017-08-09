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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
08 09 2017 12:53

У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ірма" досягне узбережжя США ввечері 8 вересня за місцевим часом.
Через урагана "Ірма", який наближається до берегів США, евакуюють південну частину американського штату Флорида.
У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: АВС

Спершу ураган вдарить по архіпелагу Флорида-Кіс. Звідти вже евакуювалися 31 тис. мешканців, повідомляє Associated Press.


Фото: AP

Губернатор Флориди Рік Скотт закликав усіх мешканців бути готовими до того, щоб покинути свої будинки, оскільки ураган за розміром більший від усього штату. Очікується, що "Ірма" досягне узбережжя США ввечері 8 вересня за місцевим часом.


Фото: AP

З п'ятниці, 8 вересня, по понеділок, 11 вересня, у Флориді будуть закриті всі школи й державні установи. Також скасовано два футбольні матчі, намічених на суботу, 9 вересня. Через ураган можуть виникнути перебої в авіасполученні. 


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP


Фото: AP

Урагану "Ірма" присвоєно п'ятий рівень небезпеки з п'яти можливих. Пориви вітру можуть сягати 297 кілометрів за годину. Це найпотужніший ураган, який останнім часом фіксували над Атлантичним океаном. Попереднього разу США стикалися з ураганом, порівнянним за силою, 1992 року. Тоді ураган "Ендрю" став причиною загибелі 65 людей, він завдав шкоди сумарно на $ 26 млрд.

Нагадаємо, що у Флориді зупинять атомні станції через ураган "Ірма"

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