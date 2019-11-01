Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО

25 років тому Україна домовилася знищити третій за чисельністю боєзарядів ядерний арсенал у світі.

Після розпаду СРСР, Україна успадкувала 175 ракет великої досяжності і 1800 боєголовок

Після дворічних переговорів між США, Росією і Україною президент США Білл Клінтон 10 січня 1994 року оголосив, що домовленість досягнута. Україна погодилася знищити всю ядерну зброю на своїй території в обмін на те, що Росія буде поважати її суверенітет і територіальну цілісність, інформує "Радіо Свобода".

4 січня 1992 року, військовослужбовці кладуть ядерну боєголовку в контейнер.

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Офіцер української армії проводить інспекцію знищення пускової установки ракети СС-24 неподалік від Первомайська в Миколаївської області.

До кінця 2001 року Україна знищила всі 46 міжконтинентальних балістичних ракет.

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Президент США Білл Клінтон оголошує про домовленість між США, Росією і Україною на прес-конференції в Брюсселі 10 січня 1994 року.

Він каже, що Україна погодилася знищити всі стратегічні ядерні запаси, треті за величиною в світі, на своїй території.

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Президент Росії Борис Єльцин (ліворуч), президент США Білл Клінтон (в центрі), президент України Леонід Кучма і прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор (праворуч) на церемонії підписання Україною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Будапешт, 5 грудня 1994 року. Угоду офіційну називають Будапештським меморандумом, й вона вимагає від Росії дотримуватися територіальної цілісності України.

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Міліція затримує учасника акції протесту в Києві 12 січня 1996 року. Кілька членів українського парламенту організували протест проти договору про без'ядерний статус України.

У той час, коли міліціонери запихають його в міліцейський фургон, він тримає плакат із вимогою відставки тодішнього міністра оборони України Валерія Шмарова.

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Офіцер української армії спостерігає за тим, як пускову установку ракети РС-24 витягають із шахти на військовій базі поруч із Первомайським на півдні України. 29 вересня 1998 року.



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Інженер розбирає ракету УР-100Н на спеціальній станції зі знищення ракет в Дніпропетровську 26 липня 1996 року.

Станція була побудована на гроші США.

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Військовослужбовці проходять тренування щодо переміщення ядерної боєголовки з вагона поїзда на вантажівку неподалік від українського міста Кропивницького (на той час Кіровограда), 7 грудня 1995 року.

Такі тренування були запроваджені для того, щоб запобігти можливим ексцесам під час транспортування ядерних вибухових речовин. Це також підвищувало ступінь безпеки і готовність персоналу.

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Сенатори США Сем Нанн і Річард Лугар повертають ключі, щоб привести в дію вибуховий пристрій, закладений в ядерний об'єкт на раніше абсолютно секретній базі в Хмельницькому, 23 жовтня 1996 року.

Поворотом цих ключів раніше можна було привести в дію радянські стратегічні ракети УР-100Н.



Фото: AP

Дим від вибуху пускової установки поблизу міста Первомайська, 5 січня 1996 року.

Фото: AP

Журналісти та офіційні особи зі США, Росії та України оглядають воронку після вибуху пускової установки на базі в Первомайську в 1996 році.

У червні 1996 року Україна перевезла в Росію останні 40 ядерних боєголовок і офіційно стала без'ядерною державою.



Фото: Reuters

Офіцер української армії відпочиває перед тим, як підірвати пускову установку поблизу міста Деражня в Хмельницькій області, 23 жовтня 1996 року.



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Остання пускова установка ракети РС-22 знищена поблизу Первомайська.

Всього на території України було знищено 46 пускових установок РС-22.



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Українські фахівці розрізали останній стратегічний бомбардувальник Tу-22M3 неподалік від Полтави, 27 січня 2006 року.

Після розпаду СРСР Україна успадкувала 60 надзвукових бомбардувальників Ту-22 і 423 надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 "Буря".

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