Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели

Протягом століть питання про походження висічених з монолітної скелі церков Лалібели ніхто не задавав - іноземці сюди не добиралися, а місцеві жителі завжди твердо вірили в те, що це справа рук ангелів.

"Я завжди ставив під сумнів існування Бога, але в місті Лалібеле на півночі Ефіопії мені були представлені досить переконливі докази"

Ефіопія - одна з найдавніших християнських країн в світі. Християнство стало тут державною релігією в 330 році н.е. (Незабаром після Вірменії - Прим. Перекладача)

Ефіопія - бідна країна, але віру в Христа пронесла через століття і зберегла, підтвердження чому можна знайти в Лалібеле, відвідавши її висічені прямо в твердій скелі храми, йдуть під землю.

Кожна з 11 монолітних структур як печаткою скріплює місцевий пейзаж, додаючи йому незвичайної виразності. Церкви йдуть углиб землі на 40-50 метрів, на вході в їх стінах прорізані отвори в формі хрестів, і сонячне світло проникає всередину крізь ці хрести.



Фото: ISTOCK

Щодо того, як були створені ці вражаючі споруди, є кілька теорій.

Деякі вважають, що їх побудували лицарі ордену тамплієрів, хрестоносці, які в XIII столітті, коли ці церкви були зведені, перебували на піку могутності. Але конкретних доказів цієї теорії не існує.



Фото: ISTOCK

Ще одна гіпотеза - більш поширена - полягає в тому, що церкви були побудовані за наказом ефіопського царя Лалібели після того, як він повернувся з Єрусалима і дізнався про захоплення Святої землі мусульманськими військами.

Цар вирішив, що оскільки "старий" Єрусалим тепер не християнський, треба звести для християн новий Єрусалим на берегах свого, ефіопського Йордану (тому багато хто з історичних будівель Лалібели мають назву і конструкцію будівель Єрусалиму - Прим. Перекладача).

Місцевий маленький музей начебто підтримує цю гіпотезу, але якось не дуже переконливо.



Фото: ISTOCK

Наприклад, в його експозиції є якийсь схожий на топірець інструмент, який нібито використовувався будівельниками храмів. Навіть якщо зробити знижку на те, що інструменту вже 900 років, все одно він більше схожий на пристосування для прополки бур'янів в городі, ніж на те, чим можна рубати скельну породу.

Ті тисячі місцевих християн, які приходять кожен день помолитися в підземні зали церков, дотримуються теорії божественного втручання: царю Лалібеле була послана на допомогу ціла армія ангелів, які і побудували 11 храмів за одну ніч.

Здалеку про наявність цих храмів можна судити тільки по нескінченному потоку людей, що йдуть в ущелини скель і назад. Потрапити в старовинну церкву простіше під час перерви в службах, однак встигнути увійти все одно досить проблематично, оскільки вирубаний в скелі прохід часто насилу дозволяє розійтися двом людям.

Спираючись рукою об кам'яну стіну, я повільно спускався до церкви. Як з'ясувалося, храм ніколи не буває повністю порожнім - навіть після закінчення служби багато представників старшого покоління вважають за краще залишатися під землею.



Фото: ISTOCK

Спираючись на ціпки, вони спостерігали, як я розшнуровував свої похідні черевики і ставлю їх поруч зі капцями і сандалями, розкиданими на підлозі перед входом до церкви (за традицією ефіопських православних християн, увійти в храм можна тільки без взуття - Прим. Перекладача).

Я входжу до церкви Бете-Голгофа (кажуть, що саме в ній похований цар Лалібеле) і крізь потертий тонкий червоний килим на підлозі відчуваю босими ногами холод каменю.

Коли мої очі звикають до темряви, я бачу величну постать - це Святий Петро, ​​навічно висічений в стіні нового Єрусалиму.

За вузьким тунелем я переходжу з одного храму в інший, але одна церква - особлива навіть серед цих дивовижних споруд. Після того як побачиш Бет Гіоргіс, її важко забути.



Фото: ISTOCK

Розташовану в деякому віддаленні від інших церков, її не сплутаєш ні з чим: Бет Гіоргіс має форму хреста. Храм як ніби занурений в землю по саму маківку - і на маківці в нього вирізаний з каменю хрест.

Незважаючи на те, що будівля відкрита вітрам і опадам, вона напрочуд добре збереглася - дев'ять століть немов не чіпали її.



Фото: ISTOCK

Однак не всім церквам так пощастило. Бет Медхане Алем ("Будинок Спасителя світу"), що вважається найбільшою в світі монолітної церквою, з ініціативи ЮНЕСКО накрили спеціальної плитою з листового металу, щоб врятувати від подальшої ерозії.



Фото: ISTOCK



Фото: ISTOCK

Та й на стінах Бет Абба Лібанос помітні тріщини, побачивши які я засумнівався в тому, що її побудували ангели - все-таки від небесних створінь, що володіють надприродними можливостями, очікуєш ідеальної роботи на століття.



Фото: ISTOCK

Втім, коли я вийшов на поверхню через прорубані в скелі тунель, я подумав: не має значення, як саме з'явилися ці церкви.

Далеко внизу потік людей йшов через величні ворота. Молоді ефіопи допомагали людям похилого віку спускатися по похилій кам'яній стежці. Ці камені були відполіровані ногами християн, які століття за століттям йдуть сюди.

Люди спускалися під землю, зникаючи у темряві, і знову з'являлися з неї, повертаючись до світла.

Я затримався на кілька хвилин, заворожений видовищем того, як нескінченний потік паломників випливає на поверхню. У них була віра, і цього цілком достатньо.

Джерело: Джек Баркер для BBC