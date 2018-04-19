Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО

Під Кабміном вчора, 18 квітня, від самого ранку близько півтора тисяч автомобілістів протестували проти підвищення цін на паливо в інтересах Ігоря Коломойського і підконтрольної бізнесменові "Укртатнафти"

Джерело: 112.ua

Напередодні мітингу лідер громадської організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич написав у Facebook, що 18 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі буде розглядати заяву компанії "Укртатнафта" про запровадження квот на імпорт палива в Україну. Як ми писали раніше, експерти з побоюванням сприйняли цю ініціативу. Глава консалтингової групи А-95 Сергій Куюн упевнений, що реалізація ініціативи єдиного приватного працюючого НПЗ в Україні призведе до встановлення його монополії. За його розрахунками, зростання цін на бензин в такому випадку складе не менше 4 грн/л в періоди пікового попиту. Зростання цін на паливо прогнозувала і "Нафтогазова асоціація України" (НАУ). Асоціація закликала учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі відхилити вимогу українського НПЗ "Укртатнафта" щодо імпорту нафтопродуктів шляхом введення квот. Ініціативу не підтримала і державне "Укргазвидобування", що володіє другим в Україні НПЗ, що працює.

Проте попри це, джерела в галузі запевняли, що лобісти вже "обійшли членів МКМТ", і Комісія готова погодитися з квотуванням імпорту і введенням спецмит.

Щоб не допустити прийняття рішення, яке могло призвести до подорожчання автопалива, члени громадських організацій 18 квітня з восьмої ранку почали збиратися біля стін Кабміну. До десятої ранку обабіч від дороги вишикувалися близько 500 автомобілів з прапорами. Вони розтягнули напроти Кабміну великий банер з фотографіями прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і підприємця Ігоря Коломойського: на ньому було написано "Кабмін Гройсмана і олігарх Коломойський хочуть підвищити ціни на паливо на 40%".



Фото: 112

Ще одна розтяжка з фотографією Гройсмана і Коломойського була встановлена перед бетонними блоками, що відділяють від вулиці будівлю Кабміну: "Терпіли заплатять" - так було написано на ній у хмарці, що зображує пряму мову нібито від Коломойського. При цьому прем'єр і олігарх були зображені під дахом заправки з брендом однієї з мереж "Укртатнафти".



Фото: 112

З двох боків сцени був зображений фрагмент полотна Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" - половину зображення закривав малюнок величезної дулі. "Ось вам, а не підвищення цін на паливо", - написали організатори на картинках. У центрі підніжжя сцени помістили ще одне фото Гройсмана і Коломойського. На зображенні прем'єр тримається руками за голову. Зверху на малюнку напис: "Я просто в ауті, Беня. Чим більше крадемо, тим більше вони платять". Перед зображеннями були виставлені порожні каністри з-під бензину.

На сцені виступали представники територіальних відділень "АвтоЄвроСили". Вони заявляли, що обмеження ввезення імпортного палива в Україну призведе до неминучого зростання цін на продукти харчування; відзначали відсутність реформ, висловлювали невдоволення урядом і станом українських доріг. У перервах між виступами звучали композиції українських виконавців, зокрема "Океану Ельзи" "Я не здамся без бою" і "Все буде добре".

Як розповів 112.ua Ярошевич, в мітингу брали участь представники "АвтоЄвроСили" з 23 областей. За його словами, приїхали переважно представники організації з близько розташованих до Києва Вінниці, Фастова, Білої Церкви, Борисполя, Броварів. Члени організації з інших населених пунктів та регіонів України були готові приєднатися до акції в будь-який час, запевнив Ярошевич: "У нас досить велика спільнота – близько 200 тис. членів організації, вони тільки чекали команди, щоб перекривати кордони, магістралі, заправні комплекси тих людей, які лобіюють обмежувальні заходи".

На мітинг також прийшли люди з символікою Громадського руху власників авто з ГБО, прапорами "Правого сектору" та військові з нашивками добровольчих батальйонів.

Поки тривало засідання Кабміну, на вулиці мітингувальники розважалися як могли – кричали образливі фрази на адресу Гройсмана і Коломойського, сигналили клаксонами, щоб "підтримати рішення про скасування підвищення цін на паливо". До речі, оглушливий звук клаксонів кількох сотень автомобілів тривав майже десять хвилин, неабияк напружуючи нерви перехожих. Кілька десятків людей на протилежному від Кабміну боці вулиці запалили фаєри. Від них валив густий дим, що сховав навіть групи поліцейських у парку. Всього на місці протестної акції кореспондент 112.ua нарахувала близько сімох поліцейських автомобілів. Вхід за бетонну огорожу будівлі уряду закривали кілька десятків нацгвардійців.



Фото: 112

На засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів "не буде приймати рішення, які можуть призвести до підвищення цін на нафтопродукти".

Незабаром після заяви Гройсмана до присутніх вийшли чоловік і жінка, які представилися представниками МЕРТ. Протестувальники оточили їх тісним колом. До чиновників проштовхався Олег Ярошевич, який зажадав від них надати публічну інформацію про засіданні МКМТ, на якому буде розглянуто звернення "Укртатнафти". Чиновники спочатку не хотіли відповідати на питання, чи було вже засідання, чи тільки готується, але зрештою зізналися, що його перенесли.

"Кому підпорядковується комісія, хто може проконтролювати питання корупційних ризиків, до кого ми можемо звернутися з тією інформацією, яку маємо?", - питав у них Ярошевич. "Я не готова прокоментувати… на загальних підставах. Комісія працює згідно з положеннями українського законодавства", - монотонно відповідала чиновниця. "Комісії за посадою очолює віце-прем'єр міністр, глава МЕРТ Степан Кубів", - сказав у відповідь на питання чиновник, що вийшов з нею.



Фото: 112



- Нехай сюди йде! – голосно закричали протестувальники.

- Чи можемо ми запросити його (Степана Кубіва, - ред.), щоб він нам роз'яснив ситуацію? Це ж дуже важливо, це ж громадський резонанс, - сформулював у мікрофон Ярошевич, що стояв поруч з чиновниками.

- За посадою він зараз не може. Він член уряду і перебуває на засіданні уряду.

Чиновників проводили гучними вигуками: "Ганьба!".

Близько 14:00 учасники мітингу почали роз'їжджатися.

"Тепер розгляд звернення Кременчуцького НПЗ буде відбуватися прозоро, так, як повинно відбуватися у відповідності з вимогами законодавства, а не так, що Коломойський захотів, а уряд підтримав за рахунок кишень простих українців. Буде сформовано наглядову раду, до якої увійдуть представники громадськості. Він буде контролювати перебіг розгляду цієї ініціативи, а також інших ініціатив, що мають стратегічне значення для економіки", - розповів журналістам лідер "АвтоЄвроСили" про підсумки сьогоднішньої акції.

За словами Ярошевича, з досягнень пікетувальників слід зазначити публічну обіцянку прем'єра не ухвалювати рішення, які можуть призвести до зростання цін на паливо, а також привернення уваги суспільства до закулісних ігор влади.



Фото: 112

Ярошевич розповів, що учасники Асоціації вирішили тимчасово відмовитися від запланованих пікетів АЗС "Укртатнафти", бо їм вдалося досягти певних успіхів. "Ми не хочемо негативу, тому максимально постаралися залишити вільною проїжджу частину дороги, до певної міри рух було обмежено, але не перекрито", - прокоментував він сьогоднішній мітинг. За його словами, "АвтоЄвроСила" готова в будь-який час повернутися до активних дій.

Ярошевич запевнив журналістів, що влада не просто так пішла на поступки активістам: "У нас є інсайдерські документи, які ми тримаємо в повній таємниці, щоб вони не скористалися цим моментом. Ви думаєте, що сьогодні вони так просто погодилися не піднімати питання? У нас є документи, які підтверджують, що це закулісна гра, в яку сьогодні влада була готова зіграти". Документи Ярошевич пообіцяв опублікувати у відкритому доступі до кінця тижня. "Добре, що влада одумалася і зробила так, щоб справа не дійшла до радикальних заходів", - сказав він.