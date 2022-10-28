Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб

У Великій Британії продовжується підготовка українських військовослужбовців до виконання завдань за призначенням.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Продовжується підготовка українських військовослужбовців на території Великої Британії. Особливий акцент інструктори країн-партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі попередили, що на фото тренувань використовується штучна кров, аби максимально наблизити події до реальних.