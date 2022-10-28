CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Великій Британії продовжується підготовка українських військовослужбовців до виконання завдань за призначенням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
28 10 2022 18:26
Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
Фото: Укрінформ
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Продовжується підготовка українських військовослужбовців на території Великої Британії. Особливий акцент інструктори країн-партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі попередили, що на фото тренувань використовується штучна кров, аби максимально наблизити події до реальних.
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