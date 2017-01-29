Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
Амазонський риф – це 9,5 тис. кв. км коралів, губок і родолітів, повідомляє ВВС з посиланням на Greenpeace.
Риф має протяжність майже 1000 км.
Захисники довкілля застерігають, що якщо бразильський уряд дасть згоду, в цьому регіоні може розпочатися буріння нафтових свердловин.
"Система рифів важлива з багатьох причин, серед який те, що вона має унікальні характеристики в плані використання й доступності світла, а також через фізико-хімічні особливості води", – каже дослідник Нільс Асп із Федерального університету Пара.
"Вона має величезний потенціал для нових видів, а також вкрай важлива для економічного добробуту рибальських громад, що живуть уздовж узбережжя Амазонії", – сказано в його заяві.
Науковці відкрили риф у квітні 2016 року і були здивовані цим, оскільки не очікували знайти його в такому малопридатному, на їхню думку, місці.
Глибина рифу – від 25 до 120 м.
Пан Асп каже, що тепер його команда планує зайнятися нанесенням рифу на карту. Поки що картографи опрацювали лише 5% території.
Фото: greenpeace.org
Фото: greenpeace.org
Нагадаємо, 28 січня браконьєри влаштували пожежу в національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.
Читайте новини також російською мовою.
- Браконьєри підпалили національний природний парк "Тузловські лимани" в Одеській області
- В Україні можуть заборонити полювання на лося для збереження його популяції
- У Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту
- Донеччині загрожує хімічне забруднення, - ОБСЄ
- Львівська міська рада прийняла план екстрених заходів щодо сміттєвої кризи
- П'ять вантажівок зі львівським сміттям спіймали на трасі Київ-Чоп
Додати коментар
влажность:
давление:
ветер: