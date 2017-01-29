Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото

Величезний кораловий риф, який минулого року відкрили в Атлантичному океані поблизу гирла Амазонки, тепер можна побачити на фото.

Амазонський риф – це 9,5 тис. кв. км коралів, губок і родолітів, повідомляє ВВС з посиланням на Greenpeace.

Риф має протяжність майже 1000 км.

Захисники довкілля застерігають, що якщо бразильський уряд дасть згоду, в цьому регіоні може розпочатися буріння нафтових свердловин.

"Система рифів важлива з багатьох причин, серед який те, що вона має унікальні характеристики в плані використання й доступності світла, а також через фізико-хімічні особливості води", – каже дослідник Нільс Асп із Федерального університету Пара.

"Вона має величезний потенціал для нових видів, а також вкрай важлива для економічного добробуту рибальських громад, що живуть уздовж узбережжя Амазонії", – сказано в його заяві.

Науковці відкрили риф у квітні 2016 року і були здивовані цим, оскільки не очікували знайти його в такому малопридатному, на їхню думку, місці.

Глибина рифу – від 25 до 120 м.

Пан Асп каже, що тепер його команда планує зайнятися нанесенням рифу на карту. Поки що картографи опрацювали лише 5% території.

Фото: greenpeace.org

Фото: greenpeace.org

Нагадаємо, 28 січня браконьєри влаштували пожежу в національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.